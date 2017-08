Guarinos: “Podemos es un partido lleno de delincuentes y pederastas”

Temas relacionados Guarinos Podemos PP PSOE García-Page La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y presidenta del PP en la provincia de Guadalajara, Ana Guarinos, ha vuelto a acusar este viernes al presidente regional, Emiliano García-Page, de entregar la región a los "extremistas y radicales" de Podemos, un partido que, a su entender, está "lleno de delincuentes", entre ellos hasta "pederastas".



"En el Partido Popular, echamos a los delincuentes; en Podemos, los recogen", ha sentenciado Guarinos durante la rueda de prensa que ha ofrecido antes de la comisión de presupuestos que se ha celebrado en las Cortes regionales, donde ha insistido en que el presidente regional "está instalando en la región a radicales tremendamente peligrosos para Castilla-La Mancha".



Guarinos, que también ha acusado al presidente castellano-manchego de estar instalando el "socialcomunismo en España", ha reiterado que con la excusa de los presupuestos, García-Page ha entregado Castilla-La Macha a Podemos porque "le ha dado la gana, porque se siente cómodo con los radicales e incómodo con la moderación".



Luego de volver a comparar al titular del Ejecutivo autonómico con el de Venezuela, Nicolás Maduro, ha preguntado a García-Page que "a cambio de qué va a convertir a Castilla-La Mancha en conejillo de indias", afeándole, de igual modo, que va a ser el primero en defender que "España se pueda dividir", pues "no tiene credibilidad, ni decencia política".



Réplica a Pablo Echenique

En otro orden de cosas, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular ha advertido de que "revanchas para echar al PP y Rajoy ninguna" tras las manifestaciones realizadas por el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique que este jueves, en la conformación del nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, habló en Toledo de la posibilidad de "echar" a Mariano Rajoy de La Moncloa por medio de una nueva moción de censura.



"Al PP y a los gobiernos del PP no nos quitan personas como Maduro. España es una democracia seria y no nos van a quitar personas como Echenique, que es un defraudador. Quién quita y pone a los gobiernos son los ciudadanos", ha manifestado.



Por último, la también presidenta de los 'populares' de Guadalajara, que ha afeado a Echenique "que venga a dar una lección de dignidad y coherencia cuando ha defraudado a Hacienda", ha concluido que si el secretario de Organización de Podemos "tuviera principios y decencia se habría ido a su casa".