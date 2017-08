Primer aviso de David Llorente a Page en nombre de Podemos: “No hemos dado un cheque en blanco”

Temas relacionados David Llorente Podemos PSOE El portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha advertido al Gobierno regional de que no han firmado con él "un cheque en blanco" y que, por ello, van a confrontar todo aquello con lo que discrepen en su gestión, como por ejemplo, la decisión de externalizar el servicio de los comedores escolares y otros centros sociales, como residencias de mayores.



Llorente ha realizado estas manifestaciones durante la Comisión de Economía y Presupuestos celebrada este viernes en las Cortes regionales, a la que ha acudido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, para dar cuenta de los nuevos presupuestos.



El portavoz de la formación morada en las Cortes regionales, que se ha mostrado en contra de la entrada de su partido en el Ejecutivo socialista de Emiliano García-Page al considerar que de este modo "convierte en una muleta de PSOE", ha realizado estas manifestaciones un día después de que el líder de su formación, José García Molina, se convirtiera en vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha.



En el marco de esta comisión, el diputado guadalajareño ha vuelto a mostrar la intención de su formación de mejorar estas nuevas cuentas y lograr "mayores avances" vía enmienda parcial, tal y como ya asegurase en el pleno de este jueves, durante la votación de la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado a los presupuestos, y que fue rechazada con la suma de los votos de los socialistas y de Podemos.



PRESUPUESTOS SOCIALES

De su lado, el consejero del ramo, de forma previa, ha dado detallada cuenta, consejería por consejería, del nuevo proyecto de presupuestos, del que ha dicho que tiene tres objetivos claros: mejorar la calidad de vida de castellano-manchegos, algo que se justifica en que el 70 por ciento del gasto no financiero sea social; favorecer la inversión empresarial por medio de incentivos y hacerlo viable con un mayor control de finanzas públicas.



Sobre el nuevo proyecto de presupuestos regionales, en el ámbito de la agricultura y el medio ambiente, Ruiz Molina ha destacado el incremento en 18,5 millones de las partidas de agricultura ecológica, la creación de una nueva partida de 6,3 millones para las compensaciones a agricultores con explotaciones dentro de zonas ZEPA y la dotación de una partida específica de 2,5 millones para el sellado del amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo.



Además, ha explicado que se van a destinar 810.000 euros del Fondo Verde para actuaciones de protección de la naturaleza y fauna en la Red de Áreas Protegidas y se dotará con 110.000 euros la partida para medidas de educación ambiental.



En el área de educación y cultura, el nuevo proyecto da respuesta, ha dicho, a reivindicaciones como la contratación de los docentes interinos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto desde el próximo curso 2017/2018 y la reducción de las horas lectivas en Secundaria y Bachillerato.

De igual modo, ha aludido a una nueva partida de 300.000 euros para el inicio de los trabajos de cesión de la colección de arte de Roberto Polo, a que se dotará con 90.000 el Conservatorio de Música de Mota del Cuervo y se destinarán 60.000 euros al Parque Arqueológico de Carranque, fundamentalmente para conservación de mosaicos.



El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que en materia de economía y empleo se dotará una nueva partida de dos millones para la recuperación económica de las ciudades en declive socioeconómico y se destinará a las zonas en despoblamiento una nueva partida de tres millones.



Finalmente, en el ámbito de los Servicios Sociales se creará una nueva partida de nuevo millones de euros, que se financiará con fondos finalistas procedentes del 0,7 por ciento de la declaración de la Renta, para proyectos que cumplan la normativa sobre la materia; se incrementarán hasta los 2,8 millones las ayudas de Cooperación al Desarrollo y se incorporará una nueva partida de 75.000 euros para la evaluación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas.



LOS SOBRESUELDOS, "LA MAYOR CACICADA"

De su lado, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, se ha preguntado sobre si lo que va a defender en este comisión el titular de Hacienda y Administraciones Públicas son los "sobresueldos", en alusión a la enmienda con la que PSOE y Podemos pretenden aprobar "de tapadillo y por la puerta de atrás", que "ha indignado a los funcionarios".



"Lo que quiere hacer Page y sus amigos de Podemos, que han venido con los sobresueldos debajo del brazo. Es una auténtica vergüenza, es la mayor cacicada que se puede hacer en una administración", ha lamentado Guarinos, que ha agregado que en estas cuentas se incrementa en un 42 por ciento el gasto en altos cargos.



De igual modo, y luego de criticar la ausencia de García Molina y de Inamculada Herranz que, como integrantes del Gobierno regional, "deberían de comparecer hoy para dar cuenta de sus áreas", ha dicho que su formación va a recurrir que estas nuevas cuentas adolezcan del dictamen del Consejo Consultivo.



PLAN DE GARANTÍA

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, ha destacado que la "estrella" de los presupuestos es el Plan de Garantía Ciudadanas, del que ha dicho que es "importante que salga bien", pues es una estrategia de acción social "novedosa", que derivará en una ley.



No obstante, la portavoz de los parlamentarios socialistas ha advertido de que poner en marcha dicho plan "va a costar, porque va a haber que hacer un esfuerzo de gestión entre las diferentes consejerías, los empleados públicos y ayuntamientos". "Es un concepto radicalmente nuevo. Tenemos la necesidad de que funcione para que estas políticas tengan una perspectiva más científica", ha precisado.