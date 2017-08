Para encontrar la crítica más dura de Ciudadanos a Page y Podemos hay que irse a Madrid

Temas relacionados Ciudadanos Orlena de Miguel Podemos PP PSOE García-Page El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha asegurado este sábado que su formación no apoya el pacto de Gobierno entre el PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha porque cuando gobierna el partido de Pablo Iglesias en las instituciones "acaba siendo un desastre".



Así lo ha manifestado Zafra, conocido en toda España por sus trifulcas con Cristina Cifuentes, en declaraciones a los periodistas en la sede de su partido, después de que dos miembros de Podemos hayan entrado este jueves en el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha.



El presidente de esta comunidad, Emiliano García-Page, no ve "exportable" esta situación al resto del país, aunque el dirigente de Podemos Pablo Echenique ha vaticinado que puede "marcar el rumbo" para una futurible moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.



"Ellos decían que no querían sillones, que lo que ellos querían era cambio, nosotros no queremos que Gobierne en las instituciones porque cada vez que lo hace acaba siendo un desastre. Nosotros no les vamos a apoyar y, seguramente, por eso piensen que somos una piedra en el camino porque nuestras ideas son totalmente distintas a las suyas. Si ellos se piensan que lo que vamos a hacer es facilitarles el Gobierno están bastante equivocados; para eso tienen al PSOE", ha manifestado César Zafra.



Reparos más tibios desde Castilla-La Mancha

La rotundidad de estas declaraciones contrasta con las realizadas en las primeras horas por Ornela de Miguel, portavoz "naranja" en la región y efímera diputada nacional de Ciudadanos por Guadalajara.



El pasado jueves, coincidiendo con la toma de posesión de los integrantes de Podemos en el Gobierno regional, De Miguel lamentaba que del nuevo Gobierno "PSOE-Podemos tan sólo se conozca el nombre de los que ocuparán los nuevos sillones", preguntando dónde está la hoja de ruta del nuevo equipo y, sobre todo, cuánto van a costar a los castellano-manchegos estas nuevas incorporaciones.



"De momento, lo único que conocemos de esta coalición es el cargo que ocuparán. Dos cargos creados para Podemos, de los que no se han definido aún las competencias" insistía. También añadía que "todavía no se ha explicado a los castellano-manchegos cuánto dinero les va a costar, ni en qué soluciona esta coalición de gobierno sus problemas".



La redundante retórica no era fruto de una improvisación, pues estaba contenida por escrito en una nota de prensa oficial. Como reparo, Ornela de Miguel sólo lamentaba que "este nuevo equipo de Gobierno no ha empezado bien su andadura, pues sorprende que una de las primeras decisiones de este Ejecutivo haya sido blindar los privilegios de los altos cargos, hecho que beneficia directamente a García-Molina y a la nueva consejera, Inmaculada Herranz".



En cuanto al nuevo proyecto de presupuestos, De Miguel señalaba que Ciudadanos quiere conocer el nuevo borrador de presupuestos y ver qué variaciones tiene respecto al anterior. "Esperamos que el PSOE incluya el coste de los nuevos cargos en el Gobierno", añadía.



Por último, criticaba la actitud del PP, pues considera que "sigue anclado en el 'no' como un niño enrabietado, en lugar, de hacer una oposición constructiva".