La Junta da marcha atrás: no regalará el máximo salario a los funcionarios metidos a políticos

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido a los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos que retiren su polémica enmienda conjunta a la ley de Medidas Administrativas que se está tramitando en las Cortes sobre las retribuciones de altos cargos.



Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa momentos antes de retomar la Comisión de Presupuestos, que este lunes arranca de nuevo en el Parlamento regional tras suspenderse la sesión el pasado viernes.



Esta decisión llega después de que el pasado viernes mostrara su intención de "analizar" dicha enmienda, defendiendo en todo caso que no se trataba de "sobresueldos", sino que simplemente se limita a abordar los progresos en la carrera profesional de aquellos funcionarios que hayan ocupado altos cargos en el Gobierno.



Ruiz Molina ha detallado ante los medios que esta decisión llega después de consultarla con el presidente autonómico, Emiliano García-Page. En todo caso, ha criticado que se considere que "es mala" esta medida en Castilla-La Mancha cuando ya está en vigor en el resto de comunidades autónomas y a nivel estatal.



Ha dicho además que la intención de la enmienda era garantizar el desarrollo de la carrera profesional de funcionarios que trabajaran en el Gobierno.



El objeto de retirar la enmienda ahora, según ha dicho, es poder informar a los agentes sociales sobre lo que se pretendía establecer a través de la enmienda, que sólo persigue que formar parte de la vida pública no sea "un hándicap" para los funcionarios.



"Ha habido mucha demagogia, no hablamos de sobresueldos, ni de pensiones, sólo estamos estableciendo mecanismos jurídicos para que los que tienen una actividad pública no vean perjudicada la carrera profesional al volver a su actividad", ha precisado.



Alborozo en el PP

La diputada del PP Lola Merino ha celebrado que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, haya "reflexionado y reculado" este fin de semana sobre la intención de sacar adelante vía enmienda conjunta entre PSOE y Podemos la medida que pretendía que los funcionarios que ocupen altos cargos en la Administración no se vieran perjudicados en su ascenso en la carrera profesional, la cual era considerada por los 'populares' como una estrategia para conseguir pagar sobresueldos.



En su primera intervención en la nueva sesión de la Comisión de Presupuestos que este lunes se retoma en el Parlamento regional, Merino se ha pronunciado así ante las declaraciones del consejero, quien adelantaba en rueda de prensa a primera hora que iba a pedir a PSOE y Podemos retirar esta enmienda de la Ley de Medidas Administrativas en tramitación para poder explicarla mejor a los agentes sociales.



"Celebramos que haya utilizado el fin de semana para pensar, reflexionar y recular dando marcha atrás", ha enfatizado Merino.