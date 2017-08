Hernando tacha de “antidemocrático” el modo de actuar de Robisco y Guarinos ayer en las Cortes

Noticias relacionadas Torrente verbal del PP en las Cortes tras quedarse solos, por el plante del PSOE, Podemos y Gobierno Temas relacionados Guarinos Lorenzo Robisco Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha afeado a los 'populares' de la región su "comportamiento radical" en la Comisión de Economía y Presupuestos que durante dos días se ha celebrado en las Cortes regionales, así como el "uso" que, a su modo de ver, han hecho de la Presidencia de dicha comisión con una "actitud antidemocrática y con intereses exclusivamente partidistas". Lorenzo Robisco era su presidente y en la tarde del lunes la máxima protagonista, por su intervención, fue Ana Guarinos.



A preguntas de los medios este mismo lunes, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha condenado que la tramitación de estos nuevos presupuestos "esté siendo atacada por el comportamiento radical del Grupo Parlamentario del PP", pues a su modo de ver "quiere torpedear su tramitación".



"El comportamiento radical del PP en la Comisión daña la imagen de las instituciones públicas y daña la imagen de la labor política. El PP ha utilizado la Presidencia de la Comisión con una actitud antidemocraática y con intereses exclusivamente partidistas. Han convertido esa comisión en unas Cortes paralelas a las verdaderas Cortes de Castilla-La Mancha", ha denunciado Hernando, que ha mostrado el deseo de Ejecutivo autonómico de que "la imagen de la política y de los políticos no se vea dañada por esta actitud del PP".



Y es que, tras asegurar que la actuación de los diputados 'populares' es "muy condenable", achacándola a un "sentimiento de rabia y de impotencia", ha defendido que "su deseo de que no le vaya bien al Gobierno lo han puesto por encima del deber de trabajar en positivo por Castilla-La Mancha".



"Me avergüenza de que el PP esté utilizando en vano la memoria de aquellas personas que están luchando y que incluso han perdido la vida por la democracia en Venezuela, haciendo hasta siete menciones a un país cuya grave crisis institucional y democrática nada tienen que ver con nuestra comunidad autónoma", ha dicho, en referencia a las continuas comparaciones que durante los dos días que ha durado la comisión ha realizado el PP.



Por último, ha puesto en valor el papel del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, "el único consejero en toda la historia que ha cumplido el déficit", y que, compareciendo a petición propia en las Cortes, "ha demostrado una enorme profesionalidad al aguantar estoicamente insultos y vejaciones durante largas horas por parte del Grupo Parlamentario Popular", ha concluido Hernando.