La tórtola, cada vez más escasa, se pone a tiro de los cazadores entre quejas de los ecologistas

El período hábil de caza en Castilla-La Mancha para la tórtola (un cupo máximo de 5 piezas) y la codorniz será el comprendido entre el 21 de agosto y el 15 de septiembre, aunque en la Serranía Alta de Cuenca y en la Alcarria Baja de Guadalajara se retrasa al 27 de agosto por la demora de las cosechas de cereal.



No obstante, la media veda arranca en España de forma generalizada a partir de este martes, 15 de agosto, con cupos en la mayoría de regiones para la tórtola común y la codorniz al fin de "conservar la especie", algo que los cazadores aceptan "siempre que no sea para restringir la caza", mientras que las ONG ecologistas denuncian que "ninguna de las dos debería cazarse" debido a la reducción de un 30% y un 65% de ambas poblaciones, respectivamente, en los últimos 20 años.



En Castilla y León el periodo de media veda comienza este martes, 15 de agosto, con las especies de urraca, corneja, zorro y codorniz (cupo de 30), pero se ha retrasado hasta el 22 de agosto la caza de la paloma torcaz y la tórtola común (cupo de 6) con el fin de "garantizar la finalización del período de cría" y "no alterar las migración de las poblaciones".



De un lado, el portavoz de SEO/BirdLife Nicolás López ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que el sistema de cupos "no es suficiente" y que "no se deberían cazar ninguna de las dos especies". "Es muy preocupante" que las administraciones continúen autorizando la su caza "a pesar del declive" en los últimos 20 años.



"Hemos pedido al Gobierno que catalogue la tórtola como especie vulnerable porque cumple todos los criterios, pero han hecho caso omiso", ha lamentado el conservacionista.



Desde Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber ha señalado a Europa Press que, "además de estar en contra de cualquier tipo de caza", la media veda es "más peligrosa" porque "en verano es cuando hay mucha gente por el campo y es un riesgo". Asimismo, ha destacado que "es una excusa para cazar otras especies, además de la tórtola y la codorniz".



Del otro lado, el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Ángel López, ha subrayado a Europa Press que "aceptan el sistema de cupos siempre y cuando no sea una excusa para restringir la caza". Además, ha señalado que la "tórtola tiene menor atractivo para los cazadores" y que es la codorniz y la paloma "lo que más se va a cazar".



En este sentido, y al contrario que las ONG ecologistas, ha señalado que este año "ha habido más avistamientos de codorniz y la población parece que está mejor".



Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, Manuel Alonso Wert, ha dicho a Europa Press que ellos son "los primeros interesados" en que las especies "no desaparezcan" y niega que las poblaciones se hayan reducido. "Hasta ahora esos estudios los hacen partes interesadas". Por ello, ha destacado que el Gobierno debería llevar a cabo "estudios serios y rigurosos".



CUPOS DE ENTRE 2 Y 30 EJEMPLARES POR CAZADOR Y DÍA

La primera comunidad autónoma en estrenar la media veda ha sido Asturias, donde los cazadores podrán cazar del 1 al 20 de agosto el zorro, la paloma torcaz, la paloma bravía, la gaviota reidora, la gaviota patiamarilla, el estornino pinto, la urraca, la corneja y la codorniz. Los días hábiles serán jueves, domingos y demás festivos (en la mayoría del resto de regiones, además, se autoriza también la caza en sábado).



Le sigue las islas Canarias, donde el periodo comienza el 6 de agosto para la modalidad de caza con perro para el conejo, ardilla moruna y animales asilvestrados, aunque en Gran Canaria, además, se permite la paloma y la perdiz. No obstante, sólo en La Palma, y a partir del 24 de septiembre, se autoriza la caza de la tórtola común con un cupo de 2 ejemplares por cazador y día.



Una semana más tarde, el 13 de agosto, la media veda comenzará en Aragón y la Comunidad Valenciana. Así, los aragoneses podrán cazar hasta el 17 de septiembre la codorniz, la tórtola común, las palomas, la urraca o picaraza, el ánade real y el zorro, mientras que está prohibida la caza con galgos durante este periodo.



Por su parte, los valencianos, podrán cazar hasta el 10 de septiembre y las especies autorizadas son la paloma torcaz, la paloma bravía, la paloma zurita, el estornino pinto, la urraca, el zorro y la codorniz, ésta última con un cupo de 8 ejemplares por cazador y día, al igual que la tórtola europea, aunque su captura solo se permitirá a partir del 20 de agosto.



HASTA SEIS COMUNIDADES COMIENZAN EL 15 DE AGOSTO

Los riojanos podrán cazar desde el 15 de agosto hasta el 7 de septiembre la paloma torcaz, la urraca, la grajilla, la corneja negra, el estornino pinto y el zorro, mientras que la codorniz y la tórtola común tendrán un cupo de 30 piezas en conjunto por cazador y día.



También tienen cupo de dos ejemplares de tórtola por jornada y 10 de codorniz en Navarra, donde se podrá cazar hasta el 24 de septiembre. Junto a estas especies, también podrán ser capturadas urracas, grajillas, cornejas y ánades reales, además zorros.



En Baleares, se diferencia por islas. En Ibiza, el periodo hábil comprende los días 15, 20 y 27 de agosto y 3 de septiembre, y las especies autorizadas son la paloma torcaz, la tórtola común y la tórtola turca, con escopeta y perros, mientras que el conejo y la liebre sólo se podrán capturar con perros. En Mallorca y Menorca, la media veda se alarga hasta la apertura de la caza menor general y se podrá cazar la codorniz.



Para Cantabria, la media veda será hasta el 3 septiembre y se podrá cazar la urraca y la corneja negra, mientras que la codorniz tendrá un cupo de 10 piezas al día.



Mientras tanto, en Madrid, se permite la caza de tórtola común (cupo de 10), paloma torcaz, paloma bravía, estornino pinto, urraca, grajilla, corneja, codorniz (cupo de 10) y zorro.



En la provincia de Álava, la media veda se extenderá hasta el 10 de septiembre y se autoriza codorniz común, conejo, corneja negra, palomas bravía, torcaz y zurita, tórtola europea (con un cupo de 3 piezas al día), urraca y zorro.



OTRAS CINCO AUTONOMÍAS, A PARTIR DEL DÍA 20 DE AGOSTO

En Andalucía, la media veda comenzará el 20 de agosto y hasta el 17 de septiembre para la codorniz, tórtola, palomas y córvidos, a excepción de Almería que cambia jueves por viernes. Además, en las zonas costeras de Cádiz se podrá cazar estas mismas especies todos los días desde el 3 de septiembre y hasta el 17. Asimismo, se permite la caza del conejo desde el 13 de agosto.



Mientras tanto, en Cataluña, se autoriza la codorniz, tórtola común, paloma torcaz, paloma bravía, urraca, estornino pinto, gaviota reidora, gaviota patiamarilla y zorro: en Barcelona y Tarragona, el 20 y 27 de agosto y 3 y 10 de septiembre; en Girona y Lleida, el periodo irá del 15 de agosto al 15 de septiembre.



La codorniz y la tórtola común sólo se podrán cazar en Murcia los domingos 27 de agosto y 3, 10 y 17 de septiembre, con un cupo para cada especie de 8 piezas por cazador y día; no obstante, a partir del 17 de agosto se autoriza también la paloma torcaz (10 ejemplares al día), paloma bravía, urraca y gaviota patiamarilla.



La orden de caza en Galicia no especifica el periodo hábil de media veda, y señala que la codorniz se podrá capturar a partir del 19 de agosto en la modalidades denominadas en mano y al salto con un cupo de 10 piezas; además, se podrá cazar el jabalí y el corzo a partir del 26 de agosto, para "controlar lo daños". En cualquier caso, la tórtola común tendrá un cupo de 5 ejemplares.



Finalmente, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en las regiones de Vizcaya y Guipúzcoa y Extremadura, aún no se han publicado las fechas de la media veda.