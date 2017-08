El primer tesoro de Caraca aflorado en Driebes son los 1.500 visitantes del yacimiento romano

Temas relacionados Patrimonio Guadalajara (Provincia) Las excavaciones en la ciudad romana de Caraca, en el municipio alcarreño de Driebes, descubierta el pasado febrero, están a punto de concluir y más de 1.500 personas de "todos los rincones" de España han pasado por las visitas guiadas organizadas a lo largo de este mes.



Así lo ha señalado, en un reportaje de Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, el alcalde de la localidad, Pedro Rincón, quien no sale de su asombro por la gran acogida que han tenido las visitas guiadas que se han organizado para conocer los hallazgos de restos de esta ciudad romana, apenas un par de días antes de que concluyan las excavaciones autorizadas por el momento con presupuesto del Gobierno regional.



"Los trabajos han sido sorprendentes. Se ha confirmado lo que nos dijo el georradar", ha señalado el alcalde, entusiasmado por el revulsivo que esto puede suponer no sólo para el pueblo sino para la comarca, y también esperanzado de que esto no quede en el olvido sino que se consiga "cuanto antes" una nueva subvención para volver a excavar.



Las excavaciones han sacado a la luz cerámica, un ánfora "prácticamente entera", una tinaja, muros de medidas "abismales", un pórtico, columnas, y "bastantes" indicios de lo que sería el foro; y en otra cata también se han dejado ver algunas calles, ha explicado Rincón.



Todo esto se guarda "cepillado, limpiado, embolsado y clasificado" en el Museo de Guadalajara, donde permanecerá de momento, según el regidor de Driebes.



El periodo de un mes que había para trabajar en la zona expira el próximo jueves; este martes ha tenido lugar la última visita guiada "con más de 150 personas" sólo este día, y este miércoles se comenzará a "tapar" la zona excavada con el fin "no sólo de conservar sino de evitar posibles expolios".



Según Rincón, el "impacto" no podía ser mejor; "el pueblo está muy ilusionado, la gente ha colaborado muchísimo, propietarios y los propios trabajadores están muy ilusionados, pese a las altas temperaturas para trabajar".



La intención del Ayuntamiento pasa por proseguir con las excavaciones. "A partir de ahora se abre un ciclo de negociaciones con los propietarios y cuando lleguemos a un acuerdo, que se llegará, abrir vías de negociación y trataremos de coger la mejor para seguir con los trabajos", afirma el alcalde.



Rincón agradece al Gobierno regional la aportación para estas primeras excavaciones, y su pretensión pasa ahora por pedir su apoyo nuevamente, así como el de la Diputación Provincial de cara al próximo año. No descartan nuevas vías de financiación.



Según Rincón, desde que comenzaron las excavaciones hasta ahora "aquí no para de venir gente, tanto en días de diario como en fines de semana; el pueblo ha cambiado, hay mucho movimiento y tenemos una ilusión tremenda", concluye satisfecho.