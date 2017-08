BRIHUEGA. Regreso de los toros del encierro.

Noticias relacionadas Volverán a correrse toros en Brihuega sin que se haya olvidado el accidentado encierro de agosto El PP pide a los responsables del encierro de Brihuega que “no echen balones fuera” tras lo ocurrido Ahora Brihuega, clave en el Ayuntamiento, cuestiona la versión dada por el alcalde sobre el encierro El Ayuntamiento de Brihuega da su versión del encierro de este año, tras las críticas recibidas La localidad de Brihuega se prepara para celebrar este miércoles 16 de agosto, su tradicional encierro por el campo, uno de los más antiguos de España, declarado de interés turístico regional, que cada año congrega a miles de aficionados al mundo del toro.



Este encierro, que forma parte de las fiestas patronales, es el segundo más antiguo de España tras el de Cuéllar (Segovia).



Se inicia por las calles de la villa y luego los toros se conducen al campo, donde descansarán en el paraje de la Boquilla conducidos por caballistas, hasta su subida, ya de madrugada, a San Felipe.



En San Felipe pasarán el resto de la noche y luego se llevará a cabo lo que se conoce como la bajada hasta la Plaza de Toros, en torno al mediodía del día 17.



Es el encierro taurino por el campo que congrega a más aficionados no sólo de la provincia sino de fuera de ella; miles de personas se acercan a esta localidad ese día, lo que obliga al Ayuntamiento a organizar un amplio dispositivo con el fin de tratar de evitar incidentes.



El año pasado, demasiados incidentes

Para esta edición se espera queden superadas las incidencias ocurridas hace año, cuando el encierro de la segunda jornada tuvo que ser suspendido tras lo ocurrido la víspera.



La suspensión llegó tras la muerte de tres de los cuatro toros que se corrieron aquel 16 de agosto, que fue martes, en el encierro por el campo y a falta de concluir la búsqueda de la cuarta res, que se encontraba por entonces en paradero desconocido y a la que se buscaba en las inmediaciones de la pedanía de Yela.



En principio, dos de las reses habrían muerto por "congestión o infarto" mientras que a la tercera hubo que darle muerte.



Todo ello se unió para que el 17 de agosto de 2016 no se celebrara el también tradicional encierro de bajada al coso de "La Muralla" desde la Plaza de San Felipe, donde se les guarda tras el encierro por el campo.



El encierro por el campo de 2016 dejó tres heridos, uno de ellos grave con rotura de tibia y peroné, y más de una treintena de personas atendidas por caídas, ataques de ansiedad o magulladuras y picaduras de avispa.



Entre vecinos y aficionados se coincidía en que no era habitual lo ocurrido el año pasado con los toros, algo que atribuyen en parte a que "nunca se habían buscado toros con tanta carne y tan gordos".