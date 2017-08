Para que no te suene tan raro que las piedras de Fuentelsaz sean tan valiosas, te lo explican allí

Noticias relacionadas Fuentelsaz puede convertirse en Monumento Natural por las características de su suelo Temas relacionados Guadalajara (Provincia) Señorío de Molina

La localidad de Fuentelsaz asistió a la inauguración del Centro de Interpretación del Estratotipo de Fuentelsaz, con motivo de sus fiestas en honor a San Roque, un año después de que fuera colocado el clavo de oro que lo denomina como GSSP (Global boundary Stratotype Section and Point) como mejor registro mundial del límite entre el Jurásico Inferior y Medio, hace 175 millones de años.



Apenas ha transcurrido un año desde que el que fuera presidente de la Comisión Internacional de Estratigrafía, Stanley Finney, colocara el significativo clavo de oro en el Estratotipo de Fuentelsaz, que lo señala como GSSP, conocido así por sus siglas en inglés (Global boundary Stratotype Section and Point). Esto quiere decir que la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) considera el enclave de Fuentelsaz como el registro más continuo a escala mundial para el estudio del tránsito entre el Jurásico Inferior y Medio, hace 175 millones de años.



La colocación de esta pieza dorada, una vez conseguida la declaración de este espacio como Monumento Natural, no sólo supuso el reconocimiento por parte de la Comunidad Científica internacional y los representantes de las distintas administraciones, sino sobre todo, de la población local, que a lo largo de los últimos años, ha aprendido a valorar la importancia de este lugar y a sentirse orgullosos de su patrimonio geológico, pero también histórico y cultural.



Conscientes de su importancia el Ayuntamiento de la localidad y el Geoparque de la Comarca de Molina-Alto Tajo han hecho un escuerzo para poner en marcha un centro de interpretación en un local municipal situado en el edificio del antiguo Palacio del Obispo, que con motivo de las fiestas de la localidad en honor a San Roque, abría sus puertas.



El alcalde de Fuentelsaz, Ismael Pardos procedía a inaugurar este nuevo centro, acompañado por el gerente del Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo, Juan Manuel Monasterio, el director del Museo de Molina, Joaquín Yarza, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Molina, Alfredo Barra, el diputado provincial y alcalde de Checa, Jesús Alba, el alcalde de Tortuera, Alberto Díez y el presidente de la Asociación Milsenderistas de Milmarcos, Javier Verastegui.



Durante el acto y rodeado de más de 200 vecinos de la localidad, Ismael Pardos recordó que esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Fuentelsaz y el Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo y servirá para interpretar y poner en valor un paraje que constituye el mejor registro a nivel mundial del límite entre los pisos Toarciense y Aaleniense, hace 175 millones de años, que sirve de referencia a los científicos para hacer estudios por comparación en yacimientos de otros lugares del mundo.



El Museo, indicó Monasterio, enmarca el Estratotipo de Fuentelsaz en la historia geológica de la Comarca de Molina a través de un recorrido por los fósiles de diferentes periodos. Asimismo, existe un área de Arqueología centrada en el Neolítico y la Celtiberia, según el gerente del Geoparque, porque de la misma manera que el Jurásico dejó a su paso una gran cantidad de animales marinos fosilizados, el ser humano también ha dejado su huella durante la Prehistoria con diferentes restos de industria lítica y de época celtibérica.



Este nuevo Museo se ha nutrido de colecciones particulares, pero sobre todo, de los fondos del Museo de Molina, por lo que Monasterio invitó a los vecinos de Fuentelsaz a “que os sintáis orgullosos de vuestro patrimonio y hagáis vuestro este Museo, enriqueciéndolo con los materiales que podáis tener en casa”.



Joaquín Yarza señaló que este Centro de Interpretación se enmarca dentro de una línea de trabajo del Museo de Molina que pretende abrir pequeños museos en otros pueblos de la comarca para dinamizar el turismo.



Por su parte, el delegado de la Junta en Molina, reconoció la importancia de generar puntos de interés en distintos pueblos de la comarca, como este nuevo Museo, que sirvan para configurar una oferta atractiva para los visitantes.



La Asociación de Mujeres “La Mingaña” será la responsable de mantener las instalaciones abiertas al público, que a lo largo de todo el verano estarán disponibles de 18.00 a 20.00 horas.



Esta nueva infraestructura se suma, además, a otros recursos interpretativos que se han puesto en marcha por parte del Ayuntamiento y el Geoparque en torno a este enclave internacional, como el mirador que se ha habilitado en una antigua escombrera; una ruta senderista o los distintos paneles informativos situados en la Plaza de la localidad y en el punto de inicio del estratotipo.