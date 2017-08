El PP insiste en estirar todo lo posible el debate parlamentario sobre los presupuestos regionales

Temas relacionados Economía Lorenzo Robisco Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este miércoles tres escritos dirigidos a la Mesa de las Cortes, en los que solicita que el presidente del Parlamento, Jesús Fernández Vaquero, solicite la incorporación del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, a la Comisión de Presupuestos y que le ponga "día y hora" para que ello se produzca.



Además, según ha adelantado en rueda de prensa la diputada del PP Lola Merino, los 'populares' ha elevado otro escrito a la Mesa, en el que solicita la ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos de 2017 al no contar con la información suficiente para elaborar sus enmiendas, después de la sesión del lunes de la Comisión.



El tercer escrito pide una sesión extraordinaria de las Cortes para tramitar los dos anteriores, según ha comentado Merino, que ha indicado que el PP ha pedido amparo a la Mesa al ver vulnerado su derecho fundamental "al control y la información" a la que tienen derecho como parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.



Merino, que ha confiado en "la legalidad y el funcionamiento del Reglamento de las Cortes", incidiendo en que "si no está cerrada una comisión" es que está "sin finalizar", también ha mostrado sus "sospechas" de que le quieran "quitar la presidencia de la Comisión" al PP y que asuma esa función el presidente de las Cortes. "Esperamos que eso no se produzca" pues sería "el mayor 'madurazo' que se podría realizar", ha puntualizado.



TRAMITACIÓN "TURBO"

Dicho esto, ha lamentado la "tramitación exprés y turbo" que se está haciendo del presupuestos de 2017 "para que Emiliano García-Page pueda presentarse a la reelección de secretario general", lo que ha considerado "otra cacicada más". "A Page solo le importa llegar al 3 de septiembre con el presupuesto aprobado", ha destacado, añadiendo que "el pobre Page está asustado y tiene miedo".



"Aquí es todo por el cargo y todo por la pasta", ha subrayado Merino, que también ha lamentado la "cacicada de prebendas y sueldos" que "ya están estudiando" el presidente autonómico y Podemos, refiriéndose a la enmienda conjunta de ambas formaciones que se ha retirado, advirtiendo de que el Ejecutivo, pese a ello, ha dicho que va a "estudiar otra medida para conseguir esas prebendas y sueldos vitalicios".



Réplica del PSOE

La vicesecretaria y portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha afirmado que no van a responder a "las provocaciones" del PP, en referencia a los tres escritos que ha presentado en la Mesa de las Cortes para "retomar" la Comisión de Presupuestos, con los que, a su juicio, los 'populares' "solo buscan paralizar la tramitación de presupuestos".



Así se ha pronunciado Maestre en una rueda de prensa en la que ha vuelto a recriminar "la actitud" mantenida por el presidente de la Comisión de Presupuestos, Lorenzo Robisco, quien "no está habilitado para ser presidente de la comisión ni diputado" en el Parlamento regional "por incumplir las propias normas de la Cámara".



En este sentido, la portavoz socialista ha sostenido que "las sospechas" --según ha señalado en anterior comparecencia la diputada del PP Lola Merino-- sobre que puedan retirar la presidencia del PP en la comisión de presupuestos donde se debatan las enmiendas parciales que se presenten, para lo que acaba el plazo este sábado 19 de agosto, "solo buscan enredar y torpedear aún más la comisión".



Según Maestre, la Mesa de las Cortes calificaría las enmiendas que se presenten al presupuesto el martes 22 de agosto y fijaría la comisión para debatir las mismas el próximo jueves, 24 de agosto.



En base a las críticas que ha realizado por "la bochornosa" actitud del PP en la Comisión, Maestre ha señalado que espera que la formación 'popular' "recapacite" cuando "se vea a sí misma hacienda el ridículo" y, con ello, "vuelva a ejercer la Presidencia de la Comisión de Garantías".



"Si no es así, hay otras fórmulas para aprobar los presupuestos, pero no soy yo quién para anunciarlas", ha advertido Maestre, que ha insistido en que lo que "tiene que hacer el PP es ponerse a trabajar y no enredar en si les van a quitar la presidencia".



"Tiene que tener consecuencias, hay que aplicar el reglamento, si no lo cumplen no tienen autoridad para pedir a los ciudadanos que cumplan las leyes", ha manifestado la portavoz del PSOE en la Comunidad Autónoma.