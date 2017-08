Un sindicato se ceba con García Molina, de Podemos, por “ofender a la inteligencia”

Noticias relacionadas Rafa Esteban y María Díaz avisan de que retiran el “megachollo”, pero sólo para volver a intentarlo La Junta da marcha atrás: no regalará el máximo salario a los funcionarios metidos a políticos Temas relacionados García Molina Podemos PP PSOE Castilla-La Mancha Junta de Comunidades STAS-CLM Intersindical, tras la retirada de la enmienda del PSOE y de Podemos que "posibilitaba la consolidación de grado de los altos cargos" ha cargado contra el vicepresidente segundo del Gobierno regional y también secretario regional de Podemos, José García Molina, al que reprocha sus argumentos "falsos y ofensivos para la inteligencia" a la hora de querer "consolidar unos privilegios para los altos cargos que le favorecían a él mismo".



En nota de prensa, este sindicato afirma que "el papel interpretado por Molina es el más sorprendente", toda vez que procede "de un partido que dice romper con la antigua política de los privilegios, de la falta de transparencia, del olvido de los intereses generales y la satisfacción de los intereses de los poderos".



"Tras la pillada sufrida, su mejor actuación hubiera sido liderar la retirada de la enmienda y pedir disculpas, pero Molina, sorprendente y torpemente, opta por mantener el error. Dice que el ejercicio de la política no puede suponer ninguna forma de privilegio, pero a continuación intenta establecer un privilegio que, encima, le favorece personalmente", ha criticado STAS.



De igual modo, ha lamentado que el líder de Podemos defienda que actualmente los que han ocupado un alto cargo "sufren discriminación en su carrera profesional", pues este sindicato considera que es "totalmente falso". "Las garantías son absolutas, lo que ahora se pretende realmente es asegurarles la promoción y blindársela reposando sobre un único mérito, garantía que no disfrutamos las empleadas y empleados públicos".



"Dice conocer que muchas personas valiosas no dan el paso a la política por esta razón, pero no son tantas ni serán tan valiosas cuando el estímulo que necesitan es algún tipo de privilegio, la verdad es que no conocemos caso alguno de empleada o empleado público que rechace un puesto de alto cargo por semejante motivo, muy al contrario, estamos acostumbrados a presenciar alguna carrera y algún codazo cuando se dan estas circunstancias", ha manifestado STAS, que pregunta a Molina por qué no hacer extensivo este "derecho", a quien participe en proyectos de colaboración internacional, por ejemplo, o en ONG o en los sindicatos o hasta en organizaciones religiosas.



Por último, también han criticado "las cínicas, hipócritas e interesadas voces del PP", afirmando que "los que mayores abusos y privilegios han disfrutado y consentido en el ejercicio de la política, junto al PSOE, ahora se escandalizan de lo que tienen aprobado todas las Comunidades Autónomas donde gobiernan.