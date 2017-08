La corbata negra de Antonio Román, alcalde de Guadalajara

Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Opinión Terrorismo Yihadismo Sucesos Pasadas las nueve de la mañana de este viernes, día santo para los 13.000 musulmanes que viven en Guadalajara, se veía desde la distancia una corbata negra. No la llevaba la mujer oronda que bajaba hacia Santa Clara cubierta con un hiyab, ni tampoco el que dentro de unos meses se pondrá capirote y hábito de nazareno para procesionar por la ciudad y que hoy se tomaba, menos tranquilo que ayer, el café con leche de todos los amaneceres, antes de abrir su comercio.



Guadalajara, la ciudad castellana de nombre árabe (río de piedras, dicen los de aquí; río de mierda, te aclaran entre risas los magebríes llegados en estos años) se ha despertado con legañas, miedo, rabia, asco, odio y muy poquita esperanza de que "esto" se solucione.



"Esto" son las muertes de Barcelona, en las Ramblas, más el susto de Cambrils. "Esto" debería ser también el recuerdo de los 192 muertos del 11-M, en ese 2004 tan lejano en apariencia pero que está muy presente en todo el Corredor del Henares. A los cientos de heridos que dejó, a sus familias y a las de los de los muertos "esto" les suena a poca novedad.



Estamos en Europa, por si alguno todavía no se ha enterado. Esto no es la España califal, por si alguno todavía lo añora, tergiversando la historia y llenándola de paz y amor por donde reinaron las cimitarras. Cada momento histórico, como se comprueba, tiene sus armas y sus gilipollas.



Aquí no nos vestimos de blanco para llorar a nuestros muertos, sino que recurrimos al negro para testimoniar el dolor por los seres perdidos. Cada cual tiene sus costumbres. Estas son las nuestras, las que usamos en nuestra casa y las que esperamos que nuestros invitados, al menos, respeten. Y que no nos maten mientras andamos por el pasillo, si no es mucha molestia.



Y aun así, resultaba extraño comprobar que esa corbata negra que se atisbaba en la distancia la llevaba puesta Antonio Román, alcalde de Guadalajara, camino de su despacho. Extraño complemento para un americana de verano, unos "chinos" de verano, unos zapatos de verano en este verano negro como esa corbata de luto por los muertos. Nuestros muertos, que son en esta circunstancia nuestro mínimo común denominador. No es mucho, pero algo es. Quizá lo suficiente para empezar ya a buscar soluciones donde todavía hoy sólo hay condenas vacías y condolencias ante cadáveres.



Con su atavío indumentario reflejaba sin pretenderlo el alcalde Guadalajara lo que estamos viviendo justo después de que otros hayan muerto asesinados: un atuendo informal combinado con una corbata de velatorio para aguantar al sol de la Plaza Mayor un minuto de silencio a las doce de un mediodía, con la vista al frente y rodeado de políticos a la vuelta de las vacaciones. Queremos vivir y no nos dejan.



Poco más tarde, a menos de doscientos metros en línea recta, el muecín y sus fieles rezan, desde la calle Cervantes, aquel que fue manco en Lepanto, preso en Argel, castellano viejo y desencantado. Lo hacen sin minarete, pero mirando a La Meca, trascendiendo e ignorando también en eso lo que les rodea.



¿Mundos divergentes que sólo se cruzan para teñirse de sangre? Eso es lo que unos están obligando a pensar a muchos, por la fuerza de los hechos.



Sin medidas concretas, que no nos pidan, encima, que tengamos, esperanza. Por pudor, por vergüenza y por respeto a los que no somos víctimas pero lloramos a las víctimas.