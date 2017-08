La próxima protesta contra el trasvase no será en Guadalajara, sino en Toledo

Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Toledo La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo mantiene la convocatoria de concentración a la ciudadanía en protesta por el estado del río este sábado 19 de agosto, a las 20.00 horas en el mirador del La Cava, y advierte de que "no cesarán" las demandas mientras "tampoco cesen los maltratos al Tajo", el cual se encuentra a su parecer en un estado "cadáverico".



"Este verano nos está dejando repugnantes imágenes del estado cadavérico de nuestro Tajo en distintos tramos y lugares: espumas, capas de verdín, mantas de algas, papillas flotantes de contaminación o detritus. ¡Qué vergüenza de río, qué collar para una ciudad Patrimonio de la Humanidad!", ha exclamado la Plataforma en una nota de prensa.



En este sentido, ha recordado que en los últimos días la situación del Tajo "ha llamado la atención" de distintos medios de comunicación de prensa escrita, tanto de tirada nacional como internacional. Son los casos de El Mundo, cuyo artículo de su sección de Ciencia titulaba 'El Tajo se muere', y The Guardian, que lo titulaba "Tagus river at risk of drying up completely".



"Si además tenemos en cuenta que estos últimos años, a pesar de ser calurosos, no han sido especialmente secos según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sino que incluso ha habido ciertas inversiones pluviométricas que han hecho que Galicia y Murcia se cambien los papeles y a pesar de ello se ha seguido trasvasando agua del Tajo al Segura, entonces el problema no es de sequía -al menos no de sequía climática- sino de saqueo, es decir, de sequía hidrológica: inducida, artificial, fabricada y política", ha recriminado la organización.