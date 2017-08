El PP anuncia un torrente de enmiendas contra el proyecto de presupuestos del PSOE y Podemos

Temas relacionados Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha El portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha avanzado que su partido ha preparado más de 300 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, entre las que hay "bastantes novedades" en comparación con las presentadas al fallido proyecto de la pasada primavera, "tanto en número como en temas".



En una entrevista con Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, Cañizares ha lamentado en este punto que ni PSOE ni Podemos "quieren saber nada de ellas", lo cual es "una muestra más de la deriva del nuevo Gobierno bipartito, que piensa que por firmar un pacto de sillones ya está todo resuelto".



Cañizares ha avisado de que "no todo sirve" y este presupuesto "no se tiene que aprobar como ellos digan". "No sé qué problema tienen en que se debatan los temas, pero esta situación es incomprensible y de una irregularidad manifiesta".



El portavoz 'popular' ha asegurado que la estrategia parlamentaria que su partido va a adoptar de cara al próximo debate presupuestario previsto en principio para el próximo día 31 de agosto va a depender de la "normalidad" que tanto Podemos como PSOE quieran darle al trámite, y en su opinión esa normalidad pasa por "respetar" los trámites.



En un clima de "incertidumbre", Cañizares no descarta "ninguna opción" para hacer valer lo que considera la "normalidad democrática" que a su juicio debe regir la aprobación de unas cuentas.



"Las prisas están bien para ciertas cosas, pero los trámites tienen sus tiempos", ha recordado Cañizares, quien ha vuelto a recordar la última Comisión de Economía y Presupuestos, actualmente en suspenso tras el abandono tanto del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, como de los grupos de PSOE y Podemos.



Según ha considerado, esta actitud representa "un ataque incomprensible a la autonomía de las Cortes", ya que así "se está coartando el ejercicio de las funciones de los diputados".



Niegan afán por retrasarlo

Francisco Cañizares ha defendido que en el seno del PP no existe "ningún interés" en que el trámite presupuestario se alargue "más o menos", pero ha recriminado al Gobierno que quiera dar la luz verde a las cuentas "a su gusto".



En esta línea, ha vuelto a exigir para garantizar la "normalidad" en el trámite que se retome la Comisión de Economía y Presupuestos con el regreso de Ruiz Molina para dar las explicaciones oportunas a las preguntas de los diputados del PP; así como que se amplíe el plazo de presentación de enmiendas parciales --que finaliza este sábado--.



En caso contrario, Cañizares no ha descartado incluso llevar al debate presupuestario sus enmiendas vivas de manera individualizada. "No tenemos ningún interés en hacerlo así siempre y cuando se nos deje hacerlo con normalidad", ha insistido, asegurando que si Ruiz Molina hubiera permanecido en la Comisión suspendida el pasado lunes, sólo se habría alargado hasta la tarde.



Ha sido en este punto donde no ha dado por seguro que el día 31 de agosto --fecha previsible para la celebración del debate final-- vaya a culminar con los presupuestos aprobados.



"Nunca se ha hecho una tramitación tan rápida y saltándose tantas cuestiones. ¿Qué más da tener las cuentas el 31 de agosto que el 5 de septiembre? Después de ocho meses sin presupuesto, ahora entran las prisas", ha considerado.



Por ello, la postura del PP será "cumplir con la obligación de defender las enmiendas presentadas", algo que harán "con normalidad" dependiendo de "la actitud que mantengan" tanto Gobierno como los grupos de PSOE y Podemos.

Esta "normalidad" conlleva, para el portavoz parlamentario del PP, que "reconozcan el error, contesten a las preguntas y se termine la Comisión para que se puedan presentar las enmiendas en un tiempo prudencial".



La exigencia de más plazo para presentar estas enmiendas viene derivada, según ha explicado Cañizares, por el hecho de que tras las pocas aclaraciones del consejero de Hacienda "ahora hay más dudas todavía".



"Por eso queremos que se revisen y que la Comisión que tiene que estudiarlas no dure sólo una hora y media. Que se elabore con cuidado el texto y que se vean en un plazo de tramitación normal, sin prisa pero sin pausa", ha dicho, antes de criticar que ni PSOE ni Podemos "quieren saber nada de plazos" y lamentando que quieran "imponer" unos presupuestos "por el artículo 33".



En defensa de Lorenzo Robisco

Sobre la suspendida Comisión de Economía y Presupuestos bajo la Presidencia del 'popular' Lorenzo Robisco, Cañizares ha querido defender la labor realizada por su compañero de bancada, quien "se limitó a defender a las Cortes frente a un Gobierno que no da explicaciones".



Ante la posibilidad de que la Mesa de las Cortes --donde PSOE y Podemos tienen mayoría-- puedan aplicar el reglamento y desbancar a Robisco de esta Presidencia para otorgársela al presidente del Parlamento, Jesús Fernández Vaquero (PSOE), Cañizares ha dicho que sería "otra irregularidad antidemocrática más".



"Vamos a ejercer nuestras obligaciones y no descartamos ninguna opción. Seguiremos velando por el buen funcionamiento de la Cámara y ya veremos hacia dónde nos lleva el trámite", ha enfatizado.