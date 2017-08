“Los atentados también hacen daño a la comunidad musulmana”, recuerda Braulio Carlés

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. maría

21/08/2017 Hasta el moño.

Pues si tienen miedo a salir, billete y a su país . Pero aquí se vive muy bien con las ayudas que se les da . Mucho cuidado con las reuniones que hacen en las casa que no están controladas por nadie. Pero, estos son comentarios islamófobos? Yo creo que no, son opiniones. Castellano sin más

21/08/2017 Vale ya.

Hace unas semanas la BBC realizó una encuesta entre personas que viven en Gran Bretaña y que practican la religión islámica. De ahí salió que cerca de una 40 por ciento no denunciaria a algún vecino que supiera que era terrorista o radicalizado. Que un 25 por ciento sería partidario que la sharia, etc.......No voy a meter a todos en el mismo saco, habrá gente buena y mala, pero que es un hecho constatable que un porcentaje muy alto no ve con malos ojos el terrorismo, lo sabe cualquiera que conozca un poquito el tema o haya leído algo.

Anoche ya tuvimos una buena dosis para dar publicidad al ´´islám moderado´´ que llaman. Telecirco y la Secta dieron un altavoz a dos personas para lavar la imagen del islám. Yo tengo otra totalmente diferente. Adolfo

21/08/2017 Ya vale hombre.

Ellos no son los primeros que sufren el terrorismo?. Son las viudas, huérfanos y madres y padres que se han quedado sin hijos. A esos, como a las 192 asesinados del 11-M nadie les quita el sufrimiento. Que ellos están en un sándwich? y los españoles como estamos? Ya no se puede ni pasear por nuestras callejas y plazas sin miedo a que te asesinen gente que han venido aquí a que? Haber si ahora nos vamos a tener que sentir culpables de que no salgan de sus casas, si no vamos a poder salir ninguno, seas o no seas musulman. Mientras tanto, minutos de silencio, flores, lagrimas, condenas, rechazos... y que ? Seguro que con estos gestos ya no lo vuelven a repetir? Ya está bien hombre, ya está bien!!!. eso pasa por permitir la entrada indiscriminada de gente y sin control de fronteras. Vecino de Gu

21/08/2017 Mucho hablar.

Leído en prensa: De los 30.000 musulmanes que viven en Madrid, solamente 120 han acudido a la convocatoria para rechazar el terrorismo.

Cuantos de estos tienes alojados en tu casa? cuanto pones de tu dinero para ello?

Cuando no se ponen muros en las fronteras hay que ponerlos en nuestras calles y plazas.