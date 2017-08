Un año después, la planta de residuos tóxicos incendiada en Chiloeches sigue preocupando

Noticias relacionadas ¿Afectó a la salud de los que apagaron el fuego de Chiloeches hace un año el humo del incendio? Temas relacionados Grupo Layna KUK Medio Ambiente Residuos Chiloeches

El Ayuntamiento de Chiloeches ha convocado para el próximo sábado 26 de agosto, cuando se cumple un año del incendio declarado en la planta de reciclaje de residuos tóxicos Kuk Medioambiente, una concentración a las once de la mañana ante las puertas de las citadas instalaciones, hoy prácticamente desaparecidas, para reclamar a las administraciones medidas para limpiar la zona.



La intención de esta convocatoria es además pedir información de manera periódica sobre los resultados de las analíticas medioambientales que se vayan haciendo, tal y como han señalado a Europa Press fuentes municipales, desde donde se convoca a la población a que acuda esta jornada a las puertas de la empresa, en la calle Pilón 2, en el Polígono de Albolleque.



Esta concentración se lleva a cabo coincidiendo con los trabajos que desde el Gobierno regional se está realizando en el subsuelo para evitar las filtraciones de posibles residuos que aún podrían quedar en esta planta.



Desde la Junta se ha reclamado a la empresa que se lleve los restos que aún quedaban en ella después de las actuaciones acometidas desde el Gobierno regional pero de momento la empresa no ha respondido a estas peticiones.



El pasado 28 de junio, el Gobierno de Castilla-La Mancha acordaba, en Consejo de Gobierno, multar a la empresa gestora de la planta de residuos con un millón de euros. Una multa que conlleva además la inhabilitación durante seis años para ejercer actividad de residuos.



Tras el incendio, la Junta abrió un expediente sancionador que imponía "como medida provisional urgente la impermeabilización total de la solera y los muros de contención para impedir daños al medio ambiente". Sin embargo, la empresa "no acreditó en el plazo dado el cumplimiento de la medida", según el Consistorio.



El Ayuntamiento sigue a día de hoy preocupado por las filtraciones a aguas subterráneas de los residuos que en su día de vertieron y también demanda la necesidad "urgente" de retirar lo que queda pendiente de recoger en la planta.



Desde el Gobierno municipal de Chiloeches han querido recordar que Kuk Medioambiente ya operaba en el municipio en situación "ilegal" antes de la llegada de ellos al Ayuntamiento y antes de este incendio.



Precisamente, según recuerdan, el 17 de junio de 2016, decidieron en Junta Local clausurar la empresa por "actividad clandestina", al no disponer de licencia de apertura ni de autorización para el ejercicio de la misma, además de por incumplir las normativas mediambientales y de seguridad.



Además, el Consistorio recuerda que el Ayuntamiento no tiene ni las competencias ni los medios para realizar ningún tipo de análisis de la calidad de aire o del agua.