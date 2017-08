En Levante se impacientan y ya piden más trasvases desde la cabecera del Tajo

Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Regantes de las provincias de Alicante, Murcia y Almería han reclamado este lunes nuevos trasvases para el sureste español durante el acto reivindicativo que se ha celebrado en el Paseo Marítimo de San Juan de los Terreros de Pulpí (Almería) para "sensibilizar a la población de la importancia que tienen los trasvases" para continuar con la producción hortofrutícola "que desde el Levante abastece a los mercados de varios continentes".



Durante el acto desarrollado en el marco de la campaña 'Saborea el agua que nos une' organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), los regantes han exigido que los trasvases queden contemplados en el futuro Pacto Nacional del Agua.



Asimismo, han reclamado en particular la continuidad del trasvase Tajo-Segura, que se encuentra "a cero" desde hace unos meses.



"Solo en la provincia de Almería, el Trasvase Tajo-Segura garantiza el abastecimiento a una población de más de 80.000 habitantes que residen en una docena de municipios, a la vez que permite regar más de 23.000 hectáreas", han destacado desde la organización en un comunicado.



Los representantes del sector del regadío del sureste español han coincidido en reconocer la necesidad de una política de Estado en torno al agua que recoja los intereses de todas las regiones españolas y que contemple la interconexión de cuencas "en una clara apuesta estratégica por distribuir con justicia un recurso público como el agua, que es de todos y que no pertenece a quien la tiene cerca", según ha manifestado el presidente de Scrats, Lucas Jiménez.



Por su parte, desde la Federación de Regantes de Almería (Feral) han alertado de que el cierre del trasvase Negratín-Almanzora "puede ser inminente". "La sequía ha provocado que los embalses en la cabecera de la cuenca se encuentren muy próximos al 30 por ciento de su capacidad y que el nivel del embalse del Negratín roce los 210 hectómetros cúbicos, que es el límite para dejar de trasvasar agua al Almanzora", han señalado.



Para el presidente de Feral, José Antonio Fernández, "todo apunta a que el cierre del trasvase Negratín-Almanzora es inevitable y que lo peor está por llegar", según ha observado en alusión a la falta de alternativas para garantizar la supervivencia de la actividad agrícola en el Levante de la provincia.



La paralización del trasvase Negratín-Almanzora supondría, según el colectivo, la pérdida de un total de 15 hectémtros cúbicos hasta el próximo 31 de diciembre. La ausencia de ese recurso hídrico afectaría al 50 por ciento de la producción agrícola de la comarca del Almanzora, según sus cálculos, ya que la falta de agua "provocará de inmediato una reducción en la superficie de producción y la pérdida de miles de jornales en el campo, con el consecuente impacto económico y social".



La sociedad que gestiona el trasvase Negratín-Almanzora, Aguas del Almanzora, ha explicado a través de su presidente, Javier Serrano, que "la parte más dura para los regantes es saber que no tenemos otras opciones y que la falta de agua significa el paro y la ruina para muchos de los habitantes de la comarca, porque la agricultura es nuestra principal actividad económica".



El presidente de FERAL considera que la "ausencia de alternativas es fruto de la inacción política", puesto que "los regantes de Almería llevamos mucho tiempo reclamando, por ejemplo, la construcción de la 'autovía del agua' desde Rules a Cuevas, ya que este proyecto ayudaría a redistribuir los recursos hídricos disponibles y protegería la actividad agrícola de cualquier zona de la provincia en caso de sufrir un corte de agua coyuntural", según Fernández.



En cualquier caso, han destacado que "el cierre del Negratín-Almanzora y la ausencia de recursos disponibles en el Tajo-Segura justifican, hoy más que nunca, que los regantes del sureste español estemos unidos para reclamar nuevos trasvases y para recordar a nuestros representantes políticos que en España hay agua para todos, pero está mal repartida".



REPARTO DE FRUTA

Durante el acto reivindicativo, los regantes del sureste español han protagonizado un reparto de frutas y hortalizas para sensibilizar a los vecinos y veraneantes de la "importancia de defender y mantener los trasvases para garantizar la actividad agraria".



Así, en una carpa instalada en el paseo marítimo, se ha exhibido una amplia selección de frutas y hortalizas cultivadas en las tres provincias "gracias al agua de los trasvases". Además, un photocall con la etiqueta #aguaquenosune ha permitido que los asistentes apoyen esta campaña de sensibilización con sus fotos a través de las redes Facebook, Twitter e Instagram.



La campaña 'Saborea el agua que nos une' ha llegado a las playas de la provincia de Almería después de un recorrido por Alicante y Murcia que comenzó el pasado 28 de julio. Esta campaña concluye este martes en la Plaza Mayor de Vera.