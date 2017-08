Page estará en la manifestación del sábado en Barcelona

Noticias relacionadas Guadalajara protesta en silencio contra los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils Temas relacionados García-Page Terrorismo Yihadismo Diez presidentes autonómicos, además del catalán Carles Puigdemont, han confirmado ya su asistencia a la manifestación contra el terrorismo convocada en Barcelona para el próximo sábado en señal de repulsa por los atentados de La Rambla barcelonesa y Cambrils (Tarragona).



En concreto, este miércoles ya tenían anunciada su presencia los presidentes de Andalucía, Madrid, Euskadi, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y Extremadura: siete del PSOE, una del PP y dos nacionalistas vascos.



La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, fue la primera en confirmar su asistencia a la gran manifestación ciudadana y lo hará "para trasladar en nombre del pueblo andaluz la solidaridad con las víctimas, familiares y todo el pueblo de Barcelona", según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo andaluz.



Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, el también socialista Ximo Puig, acudirá "en solidaridad con Catalunya" y "en representación de la solidaridad de los valencianos". "No tenemos miedo", apostilló.



Del mismo modo, su homólogo manchego y compañero de partido, Emiliano García-Page, viajará a Barcelona para trasladar su repulsa y la de todo el pueblo castellano-manchego a los recientes acontecimientos.



Igualmente, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, del PSIB, asistirá en señal de solidaridad con las víctimas y para trasladar su "apoyo unánime de toda la sociedad balear".



También lo harán los presidentes de Aragón, Javier Lambán; de Asturias, Javier Fernández; y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que participarán en la marcha dentro de la delegación socialista que encabezará el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.



Este miércoles ha confirmado también su presencia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, del PP, que el lunes había publicado un mensaje en redes sociales asegurando que no iba a acudir a la cita del sábado porque no había recibido "ninguna invitación o indicación para asistir".



Aquel comentario desató reproches a la líder del PP madrileño y desde otros gobiernos autonómicos le recordaron que no se repartían invitaciones formales para asistir a una manifestación.



También han asegurado este miércoles su presencia en la marcha el lehendakari, el nacionalista Iñigo Urkullu, y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, de Geroa Bai (coalición que incluye al PNV).



La manifestación recorrerá a partir de las 18:00 horas las calles de la Ciudad Condal, desde los Jardinets de Gràcia hasta la Plaza de Catalunya, bajo el lema de 'No tinc por' --no tengo miedo--, frase que se ha convertido en emblema de solidaridad en relación con los atentados acontecidos en Catalunya.