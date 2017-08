Convocados los premios “Provincia de Guadalajara”

Temas relacionados Arte Libros Diputación de Guadalajara La Diputación de Guadalajara los "Premios Provincia de Guadalajara 2017” de Investigación Histórica y Etnográfica "Layna Serrano", de Narrativa "Camilo José Cela", de Poesía "José Antonio Ochaíta", Periodismo "José de Juan", Dibujo "Antonio del Rincón" y Fotografía "Tomás Camarillo". Al mismo tiempo ha convocado los premios de poesía “Río Ungría” y “Río Henares” (para sonetos).



Los trabajos se entregarán directamente o por correo certificado en el Servicio de Cultura de la Diputación de Guadalajara situado en la quinta planta del edificio Centro San José (calle Atienza, 4, 19003 - Guadalajara) cualquier día laborable de 10.00 a 14.00 horas, excepto los sábado.



Deberán presentarse bajo lema con la indicación para el premio al que concurren y se acompañarán también con un sobre cerrado en el que deberá figurar sus datos personales y de contacto así como un breve curriculum vitae; haciéndose constar en su exterior el premio al que concurren así como el lema elegido, salvo en el caso de Dibujo.



Todos los premios podrán ser declarados desiertos si a juicio de sus respectivos jurados ningún trabajo reúne méritos suficientes o no se ajusta a las condiciones establecidas en la convocatoria. El plazo de presentación de trabajos finalizará el próximo 27 de octubre.



El resumen de las bases particulares de cada convocatoria es el siguiente:



Premio de Investigación Histórica y Etnográfica "Layna Serrano"

La Diputación de Guadalajara, con el fin de estimular el estudio de los valores históricos y etnográficos de la provincia, convoca el Premio Provincia de Guadalajara "Layna Serrano" de Investigación Histórica y Etnográfica 2017, estableciendo un único premio dotado con 5.600 euros. Podrán participar en este premio cuantas personas, de forma individual o colectiva, lo deseen, y no podrá ser premiado aquel autor que lo hubiese sido el año anterior a esta convocatoria.



Los trabajos versarán sobre cualquier aspecto de la historia y el costumbrismo de la tierra y las gentes de Guadalajara. Deberán ser inéditos y redactados en castellano. Tendrán una extensión mínima de 200 páginas y máxima de 400 en tamaño DIN-A4. Se entregarán impresos por una sola cara y las páginas ocupadas por las notas y la bibliografía, así como aquellas que contengan los grabados, mapas, fotografías, etcétera, también se contabilizarán.



La obra premiada podrá ser editada por la Diputación dentro del plazo de un año. Transcurrido el mismo, su autor dispondrá de ella libremente, pero en el momento de su publicación deberá consignar la distinción concedida. El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera edición, de la que le será entregado el 10 por ciento de los ejemplares editados. Los originales no premiados no se devolverán y serán destruidos una vez pasados tres meses desde el fallo del jurado.



Premio de Narrativa "Camilo José Cela"

El premio Provincia de Guadalajara de Narrativa "Camilo José Cela" 2017 se otorgará al mejor libro de narrativa (novela, relatos, biografía, viajes, etcétera) cuyo autor no haya sido premiado en la convocatoria inmediatamente anterior.



Los trabajos que concursen habrán de ser inéditos y tener una extensión de 125 a 250 páginas y el importe del premio será de 7.500 euros.



La obra premiada podrá ser editada por la Diputación, directamente o bien en coedición con cualquier otra entidad o editorial, dentro del plazo de un año. Transcurrido el mismo, su autor dispondrá de ella libremente, pero en su publicación deberá consignar la distinción concedida. El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera edición. Los originales no premiados no se devolverán y serán destruidos.



Premio de Poesía "José Antonio Ochaíta"

El premio Provincia de Guadalajara de Poesía "José Antonio Ochaíta" 2017 se otorgará a un libro o colección de poemas de forma, metro y tema libres, cuyo autor no haya sido premiado en la convocatoria inmediatamente anterior.



Los trabajos que concursen habrán de ser originales e inéditos y no podrán ser inferiores a 500 versos ni superiores a 1.000. El importe del premio será de 3.000 euros.



La obra premiada podrá ser editada por la Diputación, dentro del plazo de un año. Transcurrido el mismo, su autor dispondrá de ella libremente, pero en el momento de su publicación deberá consignar la distinción concedida. El importe del premio cubrirá los derechos de autor correspondientes a la primera edición, de la que le será entregado el 10 por ciento de los ejemplares editados. Los originales no premiados no se devolverán y serán destruidos.



Premio de Periodismo “José de Juan García”

El premio Provincia de Guadalajara de Periodismo "José de Juan García" 2017 está destinado a premiar el mejor artículo o reportaje periodístico publicado o emitido en cualquier medio y soporte que verse sobre la provincia de Guadalajara.

Se establece un premio de 2.500 euros para el mejor de los trabajos antes mencionado, que haya sido publicado o emitido entre el 22 de septiembre de 2016 y el 22 de septiembre de 2017. Cada autor podrá presentar un solo artículo o reportaje. Este premio estará sujeto a las retenciones marcadas por la ley. No podrá ser premiado aquel autor que lo hubiese sido en el año anterior a la presente convocatoria.



Los trabajos se presentarán, necesariamente, en el soporte en que hayan sido publicados o emitidos, adjuntando original y tres copias. La Diputación podrá hacer uso libremente de los trabajos premiados.



Premio de Dibujo "Antonio del Rincón"

Los premios Provincia de Guadalajara de Dibujo "Antonio del Rincón" 2017 están destinado a artistas residentes en España, admitiendo únicamente obras realizadas de una manera monocroma, siendo indiferente el soporte empleado para su ejecución. Se rechazará toda obra que no se ajuste a esta base.



Las obras que se presenten serán de formato libre, estarán enmarcadas (si bien no se admitirán soportes que influyan en el resultado final), sin cristal y dispuestas para ser colgadas, pero sus medidas no podrán ser inferiores a 50 centímetros en cualquiera de sus lados. El número de obras por autor no pasará de dos, inéditas y de tema libre. No podrá ser premiado aquel autor que lo hubiese sido en el año anterior a esta convocatoria si bien puede presentar su obra fuera de concurso. Se instituyen dos premios: el primero de 3.000 euros y el segundo de 1.500 euros.



Las obras premiadas pasarán automáticamente a la plena propiedad de la Diputación de Guadalajara, sin que el autor tenga derecho a compensación económica alguna. Con las obras seleccionadas se celebrará una exposición en la Sala de Arte de la Diputación.



Las no seleccionadas podrán retirarse durante los dos meses siguientes al fallo del premio y las seleccionadas para exposición un mes al término de la misma, quedando de propiedad de la Diputación aquellas que no hubieran sido retiradas en los plazos señalados. La devolución de las obras enviadas por agencia se efectuará a portes debidos y en los mismos embalajes. No se responde de los deterioros ocasionados en el envío o estancia en la Sala de Exposiciones ni de un posible extravío o destrucción. La recepción de las obras se realizará en el Servicio de Cultura de la Diputación de Guadalajara. Al dorso de cada obra deberá figurar el nombre, dirección y teléfono del participante. En caso de remitirse por alguna agencia, será por cuenta de los artistas el envío de los trabajos. Se publicará un catálogo en el que figurarán los nombres de los premiados y seleccionados, que será remitido a los participantes del certamen.



Premio de Fotografía "Tomás Camarillo"

Por último, los premios Provincia de Fotografía "Tomás Camarillo" 2017 están destinados a todos los fotógrafos aficionados o profesionales de la fotografía, residentes en territorio español, excepto aquellos que hayan sido premiados en la convocatoria inmediatamente anterior.



El tema, procedimiento y tamaño de la imagen serán totalmente libres, excepto transparencias y reproducciones. Las fotografías deberán estar realizadas sobre soporte fotográfico y tratamiento químico o digital, si bien en este caso deberá ser impreso con tintas que otorguen a la obra una conservación museística. No se admitirán fotocopias ni impresiones láser, y deberán ir montadas en passe-partout de 40 por 50 para después ser expuestas en marcos de cristal.



Las fotografías, tres por concursante, deberán ser rigurosamente inéditas y no publicadas. Los premios se concederán al conjunto de tres fotografías, sin que necesariamente deban tener unidad temática; se instituyen dos: un primero de 1.500 euros a la mejor colección de tres fotografías y un premio especial exclusivamente para fotógrafos no profesionales de 750 euros a una colección de tres fotografías cuyo tema sea la provincia de Guadalajara, sin que ello quiera decir que este tema esté excluido del premio anterior.



Las fotografías premiadas pasarán a plena propiedad de la Diputación, que podrá reproducirlas o autorizar su reproducción, sin limitación de tiempo ni de lugar, siempre citando el nombre del autor. Los participantes se responsabilizarán totalmente de la no existencia de derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen.



Con las obras seleccionadas se celebrará una exposición pública, que se instalará en la Sala de Arte que la Diputación determine. A los participantes no premiados se les devolverán sus fotografías presentadas, en los mismos embalajes y a portes pagados. No se responde de los deterioros ocasionados en el envío o estancia en la Sala de Exposiciones, ni de un posible extravío o destrucción.

Se publicará un catálogo con las fotografías premiadas en el que figurarán los nombres de los premiados y seleccionados, que será remitido a los participantes del certamen.



Premios de poesía “Río Ungría” y “Río Henares”

Igualmente, la Diputación de Guadalajara convoca los premios de poesía "Río Ungría" y "Río Henares" correspondientes a 2017 con arreglo a las siguientes



BASES



El premio "RÍO UNGRÍA" se otorgará a un poema de forma libre, de extensión no superior a cien versos y cuyo autor no haya sido premiado en la convocatoria inmediatamente anterior.



El premio "RÍO HENARES" se otorgará a un soneto, cuyo autor no haya sido premiado en la convocatoria inmediatamente anterior.



Todos los trabajos, escritos en castellano, serán originales, inéditos y de tema libre y deberán presentarse impresos en papel de formato A-4, por triplicado y sin firma.



En sobre cerrado adjuntarán los autores sus datos de identificación y biográficos.



El plazo de admisión de originales queda abierto a partir de la publicación de estas bases, cerrándose el día 29 de septiembre de 2017.



Los poemas, indicando en el sobre el nombre del premio a que concurren, se enviarán a esta dirección.



DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

SERVICIO DE CULTURA

Centro “San José”, C/ Atienza, nº 4

19003-GUADALAJARA (España)



No se admitirán trabajos enviados por e-mail.

El fallo se hará público dentro del mes de octubre de 2017.



Cada premio estará dotado con TRESCIENTOS VEINTICINCO euros y diploma acreditativo.

No se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia con sus autores. La Excma. Diputación Provincial se reserva los derechos de publicación de los poemas premiados, procediendo a la destrucción de los restantes.



El jurado estará formado por escritores de reconocido prestigio y un representante de la Excma. Diputación Provincial, cuya discrecionalidad interpretará de forma inapelable estas bases.



Las bases completas de estas convocatorias se publican en la web de la Diputación de Guadalajara