Izquierda Unida, sobre el incendio de Chiloeches un año después

El próximo 26 de agosto se cumple un año del incendio de la planta de residuos tóxicos de Chiloeches Guadalajara y aún hoy en la zona incendiada se encuentran depositados los residuos que quedaron abandonados tras el incendio. Dichos residuos tóxicos no han sido retirados por la empresa que tenía la obligación de hacerlo, así como tampoco la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que subsidiariamente estaría obligada.



Esta situación está conllevando que parte de dichos residuos estén siendo robados por algunos desaprensivos. Pero es que además, esto supone un evidente peligro por las filtraciones que pueden producirse hacia los acuíferos cuando haya lluvias, por lo que también la Confederación Hidrográfica del Tajo debería asumir sus responsabilidades y dar una solución a este evidente problema. Por ahora tan sólo hay una administración que se está preocupando por las consecuencias que pueda tener la acumulación de los residuos en los terrenos incendiados, que es el Ayuntamiento de Chiloeches, gobernado por Ahora Guadalajara, con su alcalde, Juan Andrés García de Izquierda Unida a la cabeza.



Y es que hay que recordar que la planta incendiada llevaba funcionando desde hacía varios años, siempre en situación de ilegalidad, algo permitido por los sucesivos alcaldes de la localidad, hasta la llegada de la actual corporación dirigida por Juan Andrés García.



Cuando esta nueva Corporación llegó al Consistorio, y ante el peligro que suponía, se procedió a comenzar “con un expediente para la legalización de la actividad” y al no recibir respuesta adecuada se procedió a iniciar el expediente para la cancelación de actividad que finalizó con la clausura el 17 de junio de 2016 por “actividad clandestina" y por no disponer “de licencia de apertura o autorización de puesta en funcionamiento para el ejercicio de su actividad”.



La falta de respuesta por parte de las administraciones españolas a las solicitudes realizadas desde el Ayuntamiento para la retirada de los residuos llevó que el pasado mes de marzo Juan Andrés García tuviera que desplazarse a Bruselas, acompañado de Juan Ramón Crespo, Coordinador Regional de IU CLM, para ponerlo en conocimiento de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, ya que fue por el Parlamento Europeo, a respuesta de la pregunta realizada por Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida, por lo que se supo que la Comisión Europea había abierto una investigación con respecto al mencionado incendio. La apertura de esta investigación no había sido informada ni por la administración regional ni por la administración central.



Cabe que recordar que Izquierda Unida de Castilla-La Mancha solicitó la apertura en las Cortes Regionales de una Comisión de Investigación, después de haber tenido conocimiento del auto dictado el miércoles 30 de noviembre de 2016 por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara en el que se investigan a 19 personas físicas (entre los que se encontraban el ex alcalde de Chiloeches del Partido Popular, el ex vice-consejero de Medio Ambiente de la JCCM con García-Page, y varios altos cargos de la JCCM en los mandatos de Barreda, Cospedal y García-Page) y tres empresas: KUK Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina.



La solicitud de apertura de la Comisión de Investigación no contó con el respaldo de ninguno de los partidos representados en las Cortes.



Con independencia de la investigación judicial que se encuentra abierta, Izquierda Unida continúa encontrando necesaria, ante la aparición de políticos investigados en el procedimiento judicial, la apertura de una comisión de investigación en las Cortes Regionales, del mismo modo que en su día se hizo con el incendio de Seseña.



Actualmente, y al igual que hace un año, se continúa esperando respuestas y esperando una gestión eficaz y adecuada del siniestro.



Por ello, IU CLM hace suya la preocupación del Ayuntamiento de Chiloeches y de sus vecinos por la acumulación de los residuos tóxicos que como se ha dicho continúan en la intemperie contaminando el medio ambiente, con riesgo de filtraciones a los acuíferos y poniendo en peligro la salud de los vecinos de la localidad y de las localidades limítrofes, por ello apoya plenamente la solicitud del Ayuntamiento de Chiloeches de que al no haber sido retirados por la empresa los residuos abandonados a requerimiento de la Junta de Comunidades, sea ésta la que de forma subsidiaria lo haga, y que posteriormente repercuta los gastos a la empresa. Del mismo modo, insta a la Administración Central, y más concretamente a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que informe de los niveles de toxicidad presente en los acuíferos y del potencial riesgo sobre la salud y el medio ambiente que puede existir cuando aparezcan las lluvias.



Izquierda Unida continuará pendiente de la investigación abierta en la Comisión Europea, única administración que se ha preocupado de conocer lo que estaba sucediendo en dichas instalaciones, pero anuncia que volverá a reiterar la apertura de una comisión de investigación en las Cortes Regionales, y lo hará al nuevo gobierno conformado por el PSOE y Podemos, esperando que esta vez sean más sensible a la transparencia y a conocer la realidad de lo sucedido antes del incendio y de la gestión realizada con posterioridad por parte de la Administración Regional, con el fin de evitar que en el futuro vuelvan a suceder hechos similares.



Comenzamos a estar hartos, de que en nuestra región ardan depósitos ilegales de neumáticos o instalaciones ilegales de tratamientos de residuos tóxicos y no se dé una respuesta política adecuada, ya que esa indolencia conlleva que nuestra región sea escenario para la instalación de posibles almacenes de residuos nucleares y marco idóneo para la explotación de minerías especulativas.



Juan Andrés García, Alcalde de IU de Chiloeches.

Julián Atienza, Coordinador Provincial de IU Guadalajara.

Juan Ramón Crespo, Coordinador de IU CLM.