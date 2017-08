Los murcianos hablan de “ridículo espantoso” de Greenpeace tras conocer su informe sobre el trasvase

Temas relacionados Agua Ecologismo Trasvase Tajo-Segura El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, ha salido al paso del informe elaborado por Greenpeace, bajo el título 'La trama del agua en la cuenca del Segura, 10 años después', y ha hecho referencia al hidrogeólogo, Francisco Turrión, y el agricultor, Pedro Morales, calificando el mismo de "ridículo espantoso".



Tras resaltar la urgencia de que Murcia necesita agua, ha instado a "resolver este problema en Murcia y en toda España, y en eso debe consistir el pacto nacional del agua".



Por ello, ha tachado de "barbaridades" las declaraciones de Turrión, "que ha batido su propio record en su particular antología del disparate".



A su vez, considera que Greenpeace "no podía haber caído tan bajo por convocar el acto contra el trasvase Tajo-Segura buscando el aplauso fácil, por servirse de Turrión, carente de cualquier credibilidad, funcionario de la CHS y devaluado por sus disparates vertidos desde sus planteamientos políticos de extrema izquierda".



Y es que, advierte Jódar, "todas las organizaciones ecologistas aplaudieron el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura, que la califica como deficitaria estructuralmente", por lo que no da sentido el hecho de que afirmen que "se hace un uso inadecuado del agua cuando vienen de todos los países a aprender como utilizamos el agua en Murcia".



Finalmente, sobre Pedro Morales recuerda que "no es agricultor, es pulidor de suelos y el conocimiento que tiene de la agricultura es ser propietario de varios pozos de agua y de los pleitos que ha mantenido con la comunidad de regantes de Lorca y que ha perdido".