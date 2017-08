García Bonilla encabeza un nuevo aviso a José Luis Blanco para que no compita con Page

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Tomas

25/08/2017 ett.

estos de guada nunca nunca y por mucho que se les llene la boca reconoceran a Pedro como legitimo secretario gral .

No dejaron de hacerle la cama hace dos años y en ello siguen , no engañan ya a nadie solo a los contratados por la ett psoe guada.

Y bonilla que necesidad a tu edad.... Perplejo

25/08/2017 Perplejo estoy.

Podemos ha ganado ya la batalla hasta el punto de que en el PSOE los métodos estalinistas son la norma, purga va y purga viene, intentando acabar con cualquier atisbo de disidencia interna. Ay, señor, qué espectáculos nos das desde las bambalinas, Pablito. Y el amigo Rafa de mensajero, claro. Joder con los seguidores de la Susana incluso mandando Pedro Sánchez... bonilla

25/08/2017 la tropa.

madre mia bonilla pa lo que has quedao....