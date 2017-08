Echan a Lorenzo Robisco de una comisión de las Cortes de Castilla-La Mancha

Noticias relacionadas Guarinos esgrime la condena como pederasta de un cargo de Podemos para mantener sus palabras Hernando tacha de “antidemocrático” el modo de actuar de Robisco y Guarinos el lunes en las Cortes Temas relacionados Lorenzo Robisco Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lorenzo Robisco, ha sido expulsado de la Comisión de Economía y Presupuestos después de haber sobrepasado el límite de tiempo en su intervención --establecido en dos minutos--.



Durante la celebración este viernes de esta Comisión, el presidente de la misma, el socialista Jesús Fernández Vaquero, ha permitido al 'popular' explicar los motivos por los que ha dicho sus derechos "han sido vulnerados", después de que se le haya retirado de la Presidencia de dicha comisión. Sin embargo, tras sobrepasar el límite, el 'popular' ha continuado hablando sin micrófono, y a pesar de ser apercibido por Fernández Vaquero, ha dicho que no iba a callar.



Tras tres llamadas al orden a Lorenzo Robisco, Fernández Vaquero ha suspendido la Comisión hasta que el diputado saliera de la sala, pasando posteriormente el turno de palabra a la también diputada del Partido Popular, Ana Guarinos, quien también ha sido llamada al orden.



Califican a Page de "dictador"

De forma previa a la Comisión, en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, ha denunciado que en la Mesa de las Cortes que se ha celebrado a primera hora de este viernes el presidente de la Cámara le ha retirado de la Presidencia de la Comisión de Economía y Presupuestos, algo de lo que ha "culpado" al presidente regional, Emiliano García-Page y que, a su juicio, es algo propio de un "dictador".



Robisco ha mantenido que es "el momento más triste, y amargo y decepcionante de la historia de la democracia de Castilla-La Mancha y al más estilo venezolano". A su entender, con esta decisión le han quitado "derechos fundamentales a los ciudadanos y a él mismo".



"Han echado al presidente de la Comisión por haber ejercido sus funciones, democráticamente y correctamente", ha criticado el diputado del Grupo Popular al tiempo que ha denunciado que se han "vulnerado derechos fundamentales" y que "lo que queda por ver es el ejército en la calle, porque al Parlamento sí ha llegado y con decisiones dictatoriales y cobardía".



Por su parte, el también diputado 'popular' Francisco Núñez ha añadido que "en todos los parlamentos del mundo y en todas las comisiones de presupuestos el presidente es representante de la oposición" porque "no puede haber una única voz".



A su vez, Ana Guarinos, presidenta del Grupo Popular ha lamentado que en Castilla-La Mancha haya, a su entender, "una dictadura de izquierdas al más puro estilo venezolano", añadiendo que Nicolás Maduro es tan solo "un aprendiz" de Emiliano García-Page.



Justificación de la decisión

La secretaria primera de la Mesa de las Cortes, Josefina Navarrete, ha señalado que el presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero, se ha ajustado "estricta y rigurosamente" al Reglamento de la Cámara para tomar, en detrimento del diputado 'popular' Lorenzo Robisco, la Presidencia de la Comisión de Economía y Presupuestos en la que se van a debatir las enmiendas parciales el Proyecto de Ley de Presupuestos del 2017.



En concreto, Navarrete, que ha ofrecido una rueda de prensa después de que Robisco denunciara que le habían quitado la Presidencia de dicha Comisión, se ha referido a los artículos 35.2 y 25.5 del Reglamento del funcionamiento de las Cortes regionales, en los que se específica que el presidente de las Cortes puede tomar la Presidencia de cualquier comisión que se celebre en el Parlamento si lo "considera oportuno".



"No se ha saltado ningún paso y en aras de que todo se desarrolle con normalidad, Vaquero ha convocado una reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios y miembros de la Mesa de la Comisión para conocer cómo querían que se desarrollara ésta", ha explicado Navarrete, que ha agregado que tras esta reunión, Vaquero ha tomado la decisión de asumir la Presidencia de la misma "para cumplir con la eficacia y no se produzca una dilación injustificada" de la misma.



En este sentido, la secretaria primera de la Mesa de las Cortes ha recalcado que esta decisión no tiene por qué prevalecer en futuras sesiones de esta comisión, si las hubiera, ya que se tendría que determinar en cada una de ellas quien vuelve a tomar la Presidencia.



"La mayor parte de las enmiendas ya fueron debatidas y para evitar lo que pasó los días 11 y 14 de agosto, en los que el PP intentó torpedear la aprobación de los presupuestos, con una actitud bronca e impropia de los diputados parlamentarios, Vaquero se ha ajustado al artículo 35.2 del reglamento", ha aseverado Navarrete.



Estos hechos vienen precedidos por lo ocurrido en sesión de la Comisión de Presupuestos que se celebró durante los días 11 y 14 de agosto, en la que tras la comparecencia del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tanto los diputados del PSOE y como los Podemos abandonaron dicha Comisión, que se extendió durante dos sesiones, al considerar que el motivo de su convocatoria estaba más que solventado toda vez que el propio Ruiz Molina diese por respondidas las críticas del PP.

Tras la salida de los diputados y miembros del Gobierno, los diputados del PP, que abuchearon y afearon esta actitud, continuaron en solitario con la Comisión, cuya Presidencia ostentaba el presiente de los 'populares' Lorenzo Robisco.