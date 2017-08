El informe de Greenpeace contra el trasvase podría llegar a la Fiscalía de Medio Ambiente

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura Agustina García El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando la viabilidad jurídica para presentar el informe de Greenpeace ante la Fiscalía de Medio Ambiente, por lo que ha señalado que van a solicitar oficialmente el documento a la organización ecologista para sumarlo a otras denuncias como las que se han hecho desde los ayuntamiento de Toledo o Aranjuez.



El informe, que fue presentado este jueves en Toledo bajo el título 'La trama del agua en la cuenca del Segura, 10 años después', afirma que la Región de Murcia podría ser autosuficiente con agua subterránea y que el trasvase Tajo-Segura podría terminar en tres años.



En este sentido, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha afirmado que el Gobierno regional tiene "claro que el trasvase Tajo-Segura no puede finalizar en un plazo de tres años, porque ya no hay agua". "El Tajo ya no aguanta más, está seco", ha señalado.



García Élez ha agradecido al colectivo el trabajo realizado con ese informe y ha dicho que "viene a decir lo que el Gobierno regional viene manifestando desde el inicio de legislatura, que hay unas prácticas que no son muy legales por parte de otras comunidades autónomas a la hora de pedir o utilizar el agua", según ha informado la Junta en una nota de prensa.



"Nosotros nunca nos hemos negado a ser solidarios y Castilla-La Mancha siempre lo ha sido en materia de agua, el problema es que ya no la hay, el Tajo ya no aguanta más", ha reiterado la titular de Fomento al tiempo que ha recalcado que la idea del Gobierno autonómico es que el trasvase "sea cero y lo sea desde ya".



POCO MÁS DEL 10 POR CIENTO

García Élez ha aseverado que el Tajo "ya no aguanta más, está seco, tiene un volumen de poco más del 10 por ciento de su capacidad y un 9,5 por ciento menos de agua que hace un año, en términos interanuales"; por eso ha pedido al Gobierno de España y al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que sean "conscientes, dado que cada año hay menos precipitaciones y hay un cambio climático que está afectando notablemente".



Por ello, la consejera se ha comprometido a "seguir en la lucha reivindicando no solo los 23 trasvases, ilegales para el Gobierno regional, sino esperando a que la justicia se pronuncie para dar la razón" sobre las denuncias hechas mientras incorporan a ellas otras iniciativas como el informe de Greenpeace.



PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO

Por otra parte, la consejera ha instado a la ciudadanía a hacer "un consumo responsable" de agua debido a los "problemas de abastecimiento en determinadas zonas de la región, aunque son de manera puntual". Así, ha puesto como ejemplos los pueblos de la cabecera del Tajo, donde están usando camiones cisterna, y los de la Campana de Oropesa, sobre cuyos municipios "hay algunos partidos políticos que señalan como principal culpable de que no haya agua al Gobierno regional".



"El Gobierno regional lo que está haciendo es solucionar los problemas por la falta de gestión del anterior mandato, y un ejemplo claro está en la Campana de Oropesa, en la planta potabilizadora de Navalcán", ha aseverado García Élez al tiempo que ha recordado que "el anterior Ejecutivo dejó a una empresa la gestión de esta infraestructura y la desmanteló; ahora la Junta está cambiando los filtros para atender las necesidades de los municipios".



En la misma línea, ha recordado que "hay otra situación, y es que el río Tiétar se ha secado, algo que no es culpa de ningún Gobierno. Por eso, ahora se está utilizando agua del pantano de Navalcán, un agua de peor calidad y que necesita de un mayor tratamiento en la planta. Lo que se está haciendo es tratarlo, cosa que antes no se hacía en una planta que estaba abandonada".