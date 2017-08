Rechazadas las 239 enmiendas del PP a los presupuestos de Castilla-La Mancha

Noticias relacionadas Espectáculo insólito en las Cortes regionales, con 10 diputados del PP expulsados uno tras otro Temas relacionados David Llorente Guarinos Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha El total de las 239 enmiendas del PP presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017 fueron rechazadas este viernes por PSOE y Podemos en la Comisión de Economía y Presupuestos, que se ha celebrado en las Cortes durante más de 12 horas cargadas de polémica, ya que durante la sesión han acabado expulsados once parlamentarios 'populares'. Sí se han incluido en el dictamen las 24 enmiendas conjuntas de PSOE y Podemos al texto.



De forma previa al inicio de la Comisión, el presidente del Parlamento, Jesús Fernández Vaquero, en una reunión de la Mesa de las Cortes, comunicaba su decisión de asumir la Presidencia de la Comisión --que ostentaba el portavoz del Grupo Popular, Lorenzo Robisco--, en virtud del artículo 35.2 del Reglamento, lo que ha provocado el enfado de los diputados del PP.



La decisión se ha adoptado para que no se produjera "dilación injustificada" de la Comisión, tras los hechos ocurridos durante los días 11 y 14 de agosto, donde el PP "intentó torpedear la aprobación de los presupuestos con una actitud bronca e impropia de diputados parlamentarios", según ha justificado a los medios la secretaria primera de la Mesa, Josefina Navarrete.



La presidenta del Grupo Popular Ana Guarinos se ha encargado de la defensa de la mayoría de las 43 enmiendas de su grupo al articulado, pero tras cada una de sus intervenciones otros diputados 'populares' han pedido la palabra para hacer referencia a algún artículo del Reglamento o para cuestionar la "autoridad" con la que Fernández Vaquero estaba ejerciendo la Presidencia.



Estas intervenciones han terminado con la expulsión de hasta a once parlamentarios del PP en aplicación del artículo 126.3 del Reglamento, tras haber recibido tres llamadas al orden consecutivas por parte del presidente de la Comisión y continuar hablando.



En concreto, en la sesión matinal han sido expulsados Lorenzo Robisco, Francisco Núñez, Antonio Lucas-Torres, Carlos Velázquez, Lola Merino, José Manuel Tortosa, María Roldán, María Martínez Peñarrubia, María Cortes Valentín y Antonio Martínez. Sobre las 21.45 horas, también ha sido expulsada Claudia Alonso. Tanto Robisco como Tortosa son los dos diputados del PP con voto en la Comisión, así que las enmiendas 'populares' no han podido ser votadas por sus hacedores.



En otros casos, el presidente de la Comisión ha saldado las críticas del PP mostrando su discrepancia con ellas y --como él mismo ha asegurado-- su "paciencia". Los 'populares' han solicitado en reiteradas ocasiones que los servicios jurídicos emitan variados informes aclarando las circunstancias que se han ido produciendo en el devenir de la Comisión, alguno de ellos sobre la actitud del presidente.



Un espectáculo

"No estoy para numeritos", ha llegado a contestar a alguna de esas intervenciones Jesús Fernández Vaquero, quien en otro momento de la Comisión ha cruzado unas palabras con el 'popular' Francisco Cañizares, a quien ha acusado de ser el "máximo responsable", como portavoz del Grupo Popular, "del espectáculo" que se estaba dando.



El diputado del PP le ha contestado que lo que el presidente de las Cortes no puede hacer es "asustarse del fuego" que ha causado como "pirómano". "Yo puedo ser pirómano pero si he actuado como he actuado hoy, y lamento mucho, es porque se ha actuado con filibusterismo parlamentario, usted como portavoz ha actuado de verdadero filibustero parlamentario", ha respondido Fernández Vaquero, quien posteriormente, y tras un receso de la sesión, ha pedido disculpas a Cañizares si con sus palabras le había ofendido "en lo personal".



Finalmente, el debate ha ido normalizándose con la defensa de las enmiendas del PP al articulado, todas ellas rechazadas por PSOE y Podemos, cuyos respectivos portavoces, Rafael Esteban y David Llorente, han justificado su oposición, mayoritariamente, en el hecho de que su debate ya se había sustanciado en el proceso parlamentario del anterior Proyecto de Ley de Presupuestos 2017 --que no salió finalmente adelante-- o en el uso que la oposición estaba haciendo de la "demagogia".



Terapia de grupo

Antes de que los portavoces de PSOE y Podemos defendieran sus 24 enmiendas conjuntas --que han sido incorporadas al dictamen sin ningún voto en contra, al estar expulsados los parlamentarios 'populares' con derecho a él--, Fernández Vaquero, ante las críticas constantes del PP, ha señalado que cuando el vídeo o el acta de la Comisión de este viernes esté disponible "sería bueno" hacer "una terapia de grupo". "Está claro que no podemos, o no debemos, continuar en esta línea", ha precisado.



Tras la exposición de estas 24 enmiendas, el portavoz 'popular' ha agradecido irónicamente las intervenciones del portavoz de Podemos, así como su "lealtad" y "virtudes", teniendo en cuenta, ha subrayado, que ha cambiado de opinión sobre su postura "en tan solo seis meses" tras la entrada de dos miembros de su formación al Ejecutivo.

Dicho esto, y sobre las enmiendas, ha indicado que hay modificaciones en el Proyecto de Ley "de las que no tiene conocimiento el Consejo Consultivo", y ha criticado la "literatura" de la exposición de motivos, y que algunas de ellas sirvan para "hacer hueco" al pacto de gobierno entre PSOE y Podemos.



Enmiendas parciales

Cuando habían transcurrido más de ocho horas de la Comisión, el PP ha pedido la suspensión de la misma, al considerar que tras tantas horas de sesión los diputados no estaban en las mejores condiciones para afrontar el debate de las secciones que quedaban por delante y los diputados que las iban a defender habían sido expulsados. La petición se ha vuelto a repetir a las 22.00 horas, sin éxito.



"Cualquier cosa pasa por mi cabeza menos suspender la Comisión, la Comisión se va sustanciar, si no es hoy se va a sustanciar mañana", ha respondido el presidente de las Cortes. El portavoz del PP, por su lado, ha recordado que jamás se ha celebrado una comisión en sábado en este Parlamento y, además, que este día todos los españoles están convocados a la manifestación en Barcelona contra el terrorismo.



La Comisión ha continuado con el debate de las enmiendas parciales, aunque el PP ha dado por defendidas las referidas a aquellas secciones que iban a ser abordadas por los parlamentarios expulsados, no sin antes mostrar de nuevo su queja por esta circunstancia que no suponía en ningún caso, han aclarado, rehusar la defensa de sus enmiendas, que se mantienen 'vivas' para el pleno.



Guarinos sí se ha referido al trato económico de la Junta a las corporaciones locales, que ha criticado; su compañera Cesárea Arnedo ha lamentado la "desidia" del presidente regional, Emiliano García-Page, en materia de fomento; las diputadas Agudo y Alonso han arremetido contra la gestión cultural del Ejecutivo y Cañizares contra la situación de la agricultura y la ganadería, que han visto "un año perdido".

Desde el PSOE, la parlamentaria Blanca Fernández ha asegurado que algunas de las enmiendas 'populares' son "erróneas" y es "inviable de dónde quieren quitar el dinero", además de "ineficaces" e "irreales".



David Llorente y el "tufo clasista"

El portavoz de Podemos, David Llorente, ha criticado el "tufo clasista" de algunas enmiendas del PP, y las peticiones de este grupo en ellas teniendo en cuenta los recortes que llevaron a cabo durante sus años de gobierno, mientras que su compañera de escaño María Díaz, ha lamentado que el PP haya presentado unas enmiendas que son un "plagio" y un "corta y pega". El diputado socialista Fernando Mora será el encargado de defender el dictamen en pleno, previsiblemente, el 31 de agosto.