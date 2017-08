El Festival Gigante, un éxito por anticipado: aseguran que ya han vendido 10.000 entradas

Temas relacionados Música Producciones Malvhadas Guadalajara El Festival Gigante de Guadalajara, que celebra este año su cuarta edición los días 1 y 2 de septiembre, ha vendido ya más de 10.000 entradas --lo que supone más que el año pasado en estas mismas fechas-- y ha contribuido a que el alojamiento en la ciudad alcarreña esté completo "desde hace meses".



Además de nombres relevantes de la música independiente del panorama nacional, se incluyen bandas extranjeras como la estadounidense Nada Surf o la portuguesa The Gift, según ha resaltado en declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA el director del festival, Alfonso López.



La evolución de este espectáculo con tintes de música indie, pop y rock, que se ha hecho musicalmente "más potente" los dos días en los que se celebra, se refleja también en los "más de 1.000 empleos indirectos y los 300 directos" que genera, así como el aproximadamente "medio millón de euros" de impacto económico que deja en la ciudad.



La intención, ha explicado López, es "afianzar los 15.000 espectadores" que se dieron cita en la última edición. Una cifra con la que la organización estaría "más que satisfecha" y que "ni de lejos" se imaginaría que podrían alcanzar cuando promovieron este festival que se celebra en las pistas de atletismo Fuente Niña de Guadalajara desde hace ya cuatro años.



"En la segunda edición superó todas las expectativas, todo lo que teníamos planificado", ha destacado el director de Gigante como punto de inflexión en la repercusión del festival, que contará este año con la presencia de grupos como Love of Lesbian, con quienes afirma que tenían "una deuda pendiente", Coque Malla, León Benavante, Lichis, Iván Ferreiro o Fuel Fandango, entre otros destacados artistas.



Sin conciertos simultáneos

Uno de los puntos fuertes del festival, según López, es que los conciertos que se dan cita en los dos escenarios principales del Gigante --Escenario Gigante y Escenario Guadalajara-- "no se solapan", por los que el público puede acudir a la totalidad de los 22 conciertos más destacados.



No obstante, el Festival Gigante acoge otro escenario --Escenario Talento Gigante-- en el que actuarán bandas más emergentes que han sido elegidas tras el concurso celebrado el pasado mes de junio y entre las que se encuentran grupos como Canal 69, Última Experiencia, Estrogenuinas o Playa Cuberais.



Asimismo, uno de los enclaves principales de la propia capital alcarreña, la Plaza de Santo Domingo, disfrutará de otros tres conciertos organizados por el festival el sábado, día 2, de la mano de Yo, Estratosférico, Desvariados y Julieta 21.



Habrá Festival Gigante en 2018

"No hay duda de que el Gigante repetirá en 2018", ha asegurado Alfonso López, que reseña como puntos fuertes de este evento una zona de restauración "muy completa", situada en un espacio "agradable y muy cómodo" con el que buscan que el público se encuentre "a gusto y disfrute" de los tres escenarios principales.



Zona de acampada

Asimismo, el director de Gigante se ha referido a la zona de acampada que facilitan "en una pradera de césped fantástica, con buena arboleda", los autobuses que conectan diariamente desde Madrid o el acceso a la piscina municipal de la ciudad para que los asistentes puedan sofocar mejor entre las actuaciones musicales el calor de estos dos primeros días de septiembre en Guadalajara.



También cuenta el festival con un espacio para niños que permite a los padres acudir a los conciertos mientras los menores, de entre 4 y 11 años de edad, se divierten con diversas actividades y talleres en horario de 19.00 a 1.00 horas.



Medidas de seguridad especiales

Por último, el director del Festival ha detallado que, aunque ya tenían previstas en el evento medidas exhaustivas de seguridad ante el nivel 4 de alerta terrorista que hay en España, en los próximos días van a mantener reuniones de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad para ver si toman "medidas excepcionales" en la organización del festival.