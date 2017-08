“Nos sentimos integrados en Guadalajara”, dice el portavoz de los musulmanes que se han manifestado

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

27/08/2017 Estaban comiendo en Cáritas .

Estaban recogiendo la comida q les da Caritas con mis impuestos y haciendo cursos en Guadaacoge sufragados con mis impuestos etc etc etc etc PELAYO

26/08/2017 NO ME CREO NADA DE NADA.

Y con 4000 que viven en Guadalajara solo han ido unos 50-60 a la manifestación???



Pues una de dos o tiene poco poder de convocatoria.......o resulta que el resto ampara y defiende al Daesh y el terrorismo en occidente.......o están todos de vacaciones en Marruecos.



Mire que yo estoy por lo segundo.



NO ME CREO NADA DE NADA......NI SE INTEGRAN NI QUIEREN INTEGRARSE.....SOLO QUIEREN IMPONER SUS COSTUMBRES Y SI DICES LO CONTRARIO ES XENOFOBIA.



A OTROS CON EL CUENTO (PODEMITAS, SOCIALISTAS Y COMUNISTAS) QUE ELLOS SI SE TRAGAN TODO.