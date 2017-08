Izquierda Unida capitaliza la protesta en la parcela arrasada y contaminada en 2016 en Chiloeches

Temas relacionados Grupo Layna KUK Residuos Izquierda Unida Chiloeches Vecinos de Chiloeches, acompañados de cargos políticos de IU, formación que gobierna en el municipio, se han concentrado este sábado frente a las instalaciones de la planta de reciclaje de residuos tóxicos arrasada hace justo un año por un incendio, para exigir que se adopten "cuanto antes" las medidas necesarias para la limpieza "total" de la zona.



Ha sido una concentración pacífica a la que han asistido aproximadamente medio centenar de personas, en su mayoría vecinos del municipio, pero también el alcalde de Chiloeches, Juan Andrés García, de Ahora Chiloeches, el coordinador regional de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, y el diputado provincial, Francisco Riaño, entre otros.



Durante aproximadamente tres cuartos de hora los vecinos se han concentrado de manera pacífica delante del terreno donde estaba ubicada la planta incendiada, Kuk Medioambiental, unas instalaciones en las que hoy todavía se pueden apreciar restos de residuos que preocupan a la ciudadanía de la zona, que tiene miedo a que los mismos puedan resultar nocivos para su salud por su supuesta toxicidad.



Mientras desde el Gobierno regional se actúa precisamente en la impermeabilización de la zona afectada, el alcalde de Chiloeches, en declaraciones a los periodistas, ha vuelto a pedir la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la retirada del material o chatarra que aún queda, y que comenzó a ser robada meses atrás, independientemente de que luego se exijan responsabilidades a la empresa que tendría que haberlo retirado.



El primer edil ha agradecido el apoyo de la ciudadanía de Chiloeches con su presencia y se ha sumado a ellos en la petición de "urgencia" de retirar "cuanto antes" los materiales que aún quedan en las instalaciones "para evitar daños al ecosistema y a la fauna" que hay en el entorno.



De igual modo, ha aprovechado para pedir que se haga un estudio de la flora y la fauna y que se recojan muestras, así como si hay más afecciones respiratorias en el entorno que antes. "Sólo estamos pidiendo que velen por nuestra seguridad y nuestra salud"



En cuanto al coste de todo ello, entiende que los medios y dinero que hasta ahora ha aportado la Junta ha sido importante pero invita a sus responsables a que si no tienen dinero para lo que resta que tome medidas el Gobierno central "porque nosotros no tenemos culpa".



Por su parte, el coordinador regional de IU, presente también en la concentración, cree que la Junta debería haber acudido a esta movilización auspiciada por el Ayuntamiento.



También ha querido decir unas palabras el diputado provincial de Ahora Guadalajara, Francisco Riaño, quien ha reivindicado más información y transparencia sobre la situación medioambiental que hay en la zona y ha insistió en que mientras su formación tenga voz en la provincia e IU en la región "esto no se va a olvidar".



Precisamente este viernes tenía lugar otro incendio en Chiloeches, que aunque no muy importante, el alcalde ha aprovechado para señalar que, "debe haber alguien que disfrute con estos hechos". "Creo que tenemos una persona desequilibrada en la zona que disfruta con esto", ha puntualizado.