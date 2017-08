El PP de Murcia no lo va a poner fácil: se niega a que haya ninguna restricción en el trasvase

Noticias relacionadas En tres años se podría acabar para siempre con el trasvase Tajo-Segura, según Greenpeace Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Podemos PP PSOE

MURCIA/TOLEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del PP de la Región de Murcia, Jesús Cano, ha manifestado que "la Región de Murcia no renunciará al trasvase Tajo-Segura y cualquier intento de derogarlo lo impediremos desde nuestro partido".



Cano considera "imprescindible" el agua procedente de los trasvases que debe ser "complementada con otros aportes externos", por lo que ha exigido a los dirigentes del PSOE murciano que "defiendan a nuestros regantes frente a los ataques auspiciados por el Gobierno de García-Page que saca ahora 'el libro gordo de Petete del agua' para desprestigiarlos".



El responsable 'popular' se ha referido al "presunto estudio" presentado el pasado jueves en Toledo por la organización Greenpeace, un informe que ha calificado de "sesgado y contaminado que se ha hecho público con el único fin de crear una corriente pública de opinión en contra de los agricultores murcianos".



"El déficit estructural de la Cuenca del Segura es incuestionable y así lo avalan los estudios técnicos y oficiales", ha dicho el dirigente 'popular' quien considera una "absoluta falacia que la Región de Murcia pueda ser autosuficiente en materia de agua con los recursos subterráneos".



El responsable de Agua del PP murciano entiende, por tanto, que "quien niega el déficit hídrico estructural del la Cuenca del Segura se está poniendo una venda en los ojos para no ver la realidad", y ha tildado de "muy sorprendente que hayan asociaciones que se dicen ecologistas y proponen más utilización de unos acuíferos que ya de por sí están altamente sobreexplotados".



Por otro lado, Cano ha afirmado que "es inconcebible que Greenpeace avale un fracking del agua para paliar la sequía en la Región de Murcia". En su opinión, "solo se entienden ese tipo de afirmaciones cuando quien las realiza está al servicio de un Gobiernos coaligado de socialistas y podemitas en Castilla-La Mancha que pretende el cierre definitivo del trasvase Tajo-Segura", añadiendo que "la entrada de Podemos en el Ejecutivo castellano-manchego es la amenaza más clara para su mantenimiento".



La infraestructura, según él, "no va a cerrar porque es un derecho consolidado desde el Memorándum", el acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y las regiones de Comunitad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.



"Donde antes solo existía una expectativa de trasvase, hoy hay un derecho al trasvase recogido en una ley que es irrenunciable para la Región de Murcia, como lo es también para Alicante y Almería", ha reivindicado.



"NO HAY LOBBIES NI ESPECULADORES"

El dirigente 'popular' ha subrayado además que "detrás del trasvase no hay ni lobbies ni especuladores, como nos quieren hacer creer algunos. Al contrario, hay 80.000 familias que viven de la agricultura, sin contar las que se benefician indirectamente en sectores como el transporte, manipulación, envasados, etcétera y 2,4 millones de personas de 78 municipios que beben del agua del trasvase".



Por este motivo, ha lamentado el "ataque periódico" que cree que sufre la infraestructura hidrológica por parte de "grupos organizados para traer cada poco el debate a la agenda pública".



"Ante el absoluto silencio cómplice, una vez más, de quien nos debería defender a todos frente a esos ataques y no lo hace; frente al 'mudismo de Tovar y de los socialistas murcianos, el PP quiere reiterar su apoyo a las comunidades de regantes y usuarios ante estas acusaciones veladas y defenderemos con contundencia cualquier tipo de ataque contra los Regantes murcianos", ha añadido.



Cano se ha mostrado rotundo al afirmar que "desde el PP no vamos a consentir que se dude de los usos del agua en la Región de Murcia y se acuse a los regantes de prácticas irregulares en el uso de un bien tan preciado como es el agua", y como ejemplo, ha indicado que "alrededor de 76.000 hectómetros cúbicos al año van a parar al mar desde los ríos españoles y que, con una mínima cantidad de esa agua, que no generaría ningún problema ecológico, se resolvería de modo definitivo nuestro déficit hídrico". "En esa reivindicación, nuestros regantes y usuarios nos tendrán siempre a su lado", ha zanjado.