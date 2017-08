Los solares de Guadalajara, criadero de gatos

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Opinión

Como las leyes están para no cumplirlas, no son pocos los vecinos que alimentan generosamente a los gatos de la ciudad. También los hay que hacen lo propio todos los días con las palomas. Les puede más el amor (o algo así) a los animales no humanos que el cumplimiento de la Ordenanza municipal que persigue ese comportamiento y que nadie se esfuerza por hacer respetar.



Como las leyes están para no cumplirlas, los propietarios de solares en Guadalajara los mantienen años y más años sin volver a edificar en ellos, contrariamente a la normativa urbanística que se lo exige, o debiera exigírselo, pasados los dos primeros años de tolerancia.



Como las leyes están para no cumplirlas, a los paseantes urbanos no nos queda otra que ver, oír y escribir. También, gracias a las nuevas tecnologías, incluso podemos fotografiar.



Flaco consuelo para quienes, andando el tiempo y los pasos por las calles, podríamos cartografiarle al Ayuntamiento el mapa de tanta sinrazón que asola la capital. O quizá es que la sinrazón tiene sus razones que la pobre mirada de un ingenuo no entiende.



Será eso. Eso será.