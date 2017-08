En Cincovillas les falta Brigitte Bardot

A estas alturas del verano y del proceso para la implantación de una colosal granja porcina en Cincovillas, los escasos vecinos de ese pueblo y sus ocasionales veraneantes harían bien en darse una vuelta por Francia y traerse de la mano a Brigitte Bardot.



La actriz está ya muy mayor, pero sigue dando guerra, como bien saben los cazadores o los organizadores de corridas de toros por sus mil batallas en defensa de los animales. Empezó por esa vereda a los 39 años y ya va por los 82... así que echen cuentas. Aunque se le acabara la linde, seguiría.



Ahora, por ejemplo, esta célebre octogenaria la ha emprendido contra una granja de 4.000 vacas que pretenden ubicar en Saône-et-Loire para el engorde previo a su venta y exportación. "Fábrica" lo llama ella. En Cincovillas son 3.000 los cerdos que pretenden criar, no muy lejos de las casas.



Lo malo de doña Brigitte es que cuando sigue hablando, se le va viendo la crisis neuronal, aunque se la sigue escuchando: "La concentración de miles de animales en estos edificios de la vergüenza es tan inaceptable como los convoyes de la muerte que sufrirán", clama la anciana. También se quejan los pasajeros de Easyjet, que sufren incluso peores condiciones de maltrato, y no consta que haya salido en su defensa. Volarán las vacas francesas de esa granja probablemente fallida antes que conseguir nosotros recuperar la dignidad perdida en los aeropuertos y en las aeronaves.



Los vecinos de Cincovillas, que es lo que nos pilla más cerca, se han movilizado a pancarta batiente contra los guarros (de cuatro patas) que ya les sobrevuelan. Contra la que se les avecina se han esforzado en cargarse de razones, como si eso fuera necesario. Mejor les habría ido si hubieran buscado desde el primer minuto algún famoso que abanderase su reclamación, llevado su lucha a change.org o conseguido hueco en algún programa de La Sexta. El que sea, eso da igual.



En pocas palabras: En estos tiempos, lo importante no es argumentar sino gritar, ya sea a voces o por las redes sociales más destempladas. Lo tenemos tan comprobado que ya lo vamos asumiendo como inevitable.



Así nos va y así nos habrá de seguir yendo.