Guadalajara tiene una nueva escritora en Cristina Palacios

Temas relacionados Libros Guadalajara

La imaginación es un arma poderosa. La historia de la literatura está jalonada por mundos imaginarios, criaturas de ficción y sentimientos esculpidos sobre el papel. Soñar es tan atractivo que no deja de tener adeptos incluso en estos tiempos inhóspitos, en los que tanto pánico da escribir más de 140 caracteres... o tener pensamientos de mayor extensión.



Cristina Palacios Hernáez ha juntado cientos de miles de caracteres más, que son los que le han cabido en las 344 páginas de su primera novela, "Cicatrices de África". Han sido los necesarios, y quizá bastantes más, para un viaje desde la Alcarria hasta el continente negro.



Motivos para desdoblarse y convertirse en narrador omnisciente en países lejanos nunca faltan. A Stevenson le comprendemos en su afán por escapar de Edimburgo y de su mala salud, bronquítico crónico entre la luvia y la niebla, fugitivo de su destino familiar como constructor de faros... hasta inventarse su propia isla del tesoro para esconderse en ellla.



Cristina Palacios es una vitoriana asentada en Guadalajara y que, tan sincera, no engaña ni en la contraportada de su primera obra, cuando confiesa que concibe sus novelas "de forma cinematográfica". Y así es: un torrente de diálogos, escenas que se suceden a velocidad de vértigo, perfiles de los personajes expuestos con sujeto, verbo y predicado antes que por elipsis.



"Cicatrices de África" daría, por la densa y agitrada trama que plantea, para muchas películas de las que nos acompañan en la sobremesa de los fines de semana y que TVE parece haber comprado al peso en Alemania. La diferencia es que los personajes del libro son españoles y se pueden dividir en dos clases: los que creen en Dios (o no) y los que tienen sus tensiones sexuales resueltas (o no).



Seguir las andanzas de Hugo, Yolanda, la monja Teresa o el padre Samuel es fácil y da para una lectura continuada durante un fin de semana, que no es poco. Caer en la cuenta de que el libro está autoeditado y que no tiene ni una sola errata es mucho más de lo que demasiadas editoriales de "prestigio" permiten a sus lectores.



A Cristina Palacios le gusta Guadalajara y aun así se ha inventado su país, Mabalawi; su pueblo, Ndogomji; más toda una pobladisima colonia española de cooperantes religiosos y laicos. Stevenson, de nombre Robert Louis, nació para la historia en su propia isla y termino muriendo en Samoa. A saber qué destinos se creará en el futuro esta novel escritora. Seguro que de ellos también nos llegará referencia a través de Amazon, que es donde se vende y compra, a buen precio, esta insólita novela.