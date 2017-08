Ana Guarinos y Rafa Esteban se cruzan duras descalificaciones para empezar la semana

Temas relacionados Guarinos Podemos PP PSOE El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban, ha lamentado la "pésima oposición" que "está desempeñando el PP de la región, ejerciendo la peor política que se puede hacer dirigida por Cospedal, como máxima responsable, y por Ana Guarinos como su presidenta en las Cortes".



Para Esteban, según ha informado el PSOE en nota de prensa, "es la peor forma, con insultos y descalificaciones, pero sin aportar nada para mejorar la vida de los castellano-manchegos". La región, ha añadido, "necesita que todos rememos en la misma dirección, con verdaderos diputados que se preocupen por resolver los problemas de la gente".



En palabras del responsable socialista, "lo que les debería preocupar es que el presupuesto llegue cuanto antes a los hogares de la gente, a las familias, al desarrollo de las empresas". En definitiva, ha insistido en "que llegue a los más vulnerables que esperan que el Ejecutivo les atienda y reconstruya todo aquellos que el anterior Gobierno de Cospedal se cargó, el Estado del Bienestar".



Sin embargo, como reconoce el presidente del Grupo Socialista, "el Gobierno del presidente García-Page no se distrae y trabaja cada día para sacar a la región del pozo en el que la hundió el PP y Cospedal". "Y en ese empeño también estamos los grupos parlamentarios, menos los 'populares', que lo único que hacen es impedir que se puedan aprobar los presupuestos".



En opinión de Esteban, "la política que está haciendo el PP no es merecedora de los votos que los eligieron" por eso les anima a que "recapaciten y cambien esta conducta que no vale para nada, salvo para perjudicar a los ciudadanos".



Ana Guarinos: "Ataque a la libertad"

La presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, ha criticado el "flagrante ataque a la libertad" que el presidente de las Cortes regionales, el socialista Jesús Fernández Vaquero, "perpetró" el pasado viernes en la Comisión de Economía y Presupeustos, "quitando la presidencia de la misma al diputado del PP, Lorenzo Robisco, y expulsado de la misma comisión a once diputados del Partido Popular".



Según ha afirmado, "desgraciadamente, el sistema dictatorial de la Venezuela chavista ya se ha instalado en el Gobierno de Castilla-La Mancha", en referencia a los hechos ocurridos el pasado viernes en la Comisión de Economía y Presupuestos, cuando "tuvimos un nuevo ejemplo de lo que nos espera a los castellano-manchegos tras el pacto social-comunista entre Page y Podemos", ha informado el PP en nota de prensa.



"Arrebatar las funciones de presidente de una comisión a un diputado de la oposición es un vergonzoso espectáculo que no tiene parangón en Castilla-La Mancha y que solo se explica en la deriva radical y extremista en la que está inmerso el Partido Socialista de Emiliano García-Page y de Podemos para mantenerse en su sillón", ha asegurado Guarinos.



A su juicio, "el pacto entre PSOE y Podemos no se fija en lo que realmente importa y preocupa a los castellano-manchegos, que son los problemas que hay en la Dependencia, la Sanidad o la Educación".



Para la presidenta del Grupo Popular, "el ataque a la libertad perpetrado el pasado viernes es un ataque a los dos millones de castellano-manchegos que ven cómo la dictadura de la Venezuela chavista y comunista se ha instalado en Castilla-La Mancha".