Aún no llegan al millar los que han dejado por escrito en Guadalajara cómo quieren que sea su agonía

Es posible dejar por escrito los tratamientos médicos y cuidados que uno desearía, o no, recibir cuando ya no pueda expresarlo por sí mismo, por las limitaciones de la enfermedad incluso mucho antes de llegar a los momentos previos a la muerte.



Durante el primer semestre de este año, 408 ciudadanos de toda la región se han inscrito en el Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha, lo que marca una tendencia de ascenso con cerca de un 15 por ciento más de registros respecto a ese mismo período de 2016. En Guadalajara aún no alcanza el millar de personas este listado.



La vorágine del día a día hace difícil pararse a pensar en cómo será el final de nuestra vida o la de nuestros seres queridos e, incluso, sobre el destino de nuestro cuerpo o sus órganos. Hoy en día éste sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad que, progresivamente, se va abordando con ánimo de dejar constancia por escrito de las últimas voluntades, respecto a los tratamientos médicos y cuidados que las personas desearían o no recibir cuando no pudieran comunicarlo personalmente.



En el total regional, desde la puesta en marcha de dicho Registro en octubre del año 2006, y hasta junio de 2017, un total de 6.461 personas han optado por inscribirse. De las declaraciones registradas, el 97,74 por ciento corresponden a ciudadanos residentes en Castilla-La Mancha y el resto residen en otra comunidad autónoma.



El Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha, creado mediante el Decreto 15/2006, tiene como fin la inscripción y custodia de los documentos de voluntades anticipadas para facilitar a las personas autorizadas el acceso a los mismos.



Asimismo, está sincronizado con el Registro Nacional de Instrucciones Previas y es único para toda la Comunidad con un total de quince puntos de registro y archivo en los cinco Servicios Periféricos de la Consejería, nueve hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y el Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de Talavera de la Reina.



Declaración

La declaración de voluntades anticipadas es el documento por el que una persona mayor de edad, con plena capacidad de obrar y actuando libremente, manifiesta anticipadamente y de forma escrita su voluntad sobre los cuidados y tratamientos que desea o no recibir en situaciones que le impidan comunicarlo personalmente. Asimismo, puede manifestar su voluntad de donar los órganos o su cuerpo, una vez se haya producido el fallecimiento.



En este sentido, la declaración ayuda a los familiares y a los profesionales sanitarios a conocer cuáles son las preferencias sobre los cuidados y tratamientos en situaciones que impidan la comunicación con el paciente y comporta la obligación de tenerlo en cuenta en la toma de decisiones clínicas.



Es importante tener presente que este documento sólo será tenido en cuenta cuando la persona otorgante se encuentre en una situación que le impida expresar personalmente su voluntad. Mientras conserve su capacidad de obrar, prevalecerá su decisión sobre lo expresado en el mismo y la declaración podrá ser modificada en cualquier momento si el otorgante lo desea.



En el Hospital

Para la realización de los trámites, la Consejería de Sanidad pone a disposición de los ciudadanos puntos de información y registro en cada una de las cinco Direcciones Provinciales de la Consejería de Sanidad, en el Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina y en nueve hospitales del SESCAM, incluido el de Guadalajara. El total de registros en esta provincia es de 858 personas.



Por sexo, si analizamos las cifras regionales, hay más mujeres inscritas, un 60,95% que varones, quienes representan el 39,05% restante. Y por edad, más de la mitad de las personas que se han inscrito tienen entre 40 y 64 años de edad.



Un total de 3.107 personas inscritas, cerca de la mitad, han manifestado su intención de donar los órganos. De las 408 registradas durante el primer semestre de este año un 47,55 por ciento se han pronunciado al respecto.



Por otra parte, un total de 1.009 personas, un 15,62 por ciento de las inscritas, han manifestado su voluntad de donar el cuerpo para la investigación y la docencia; iniciándose a partir del año 2014 una tendencia descendente en el porcentaje anual de donantes.



Información online

A pesar de los once años trascurridos desde la regulación del Registro en Castilla-La Mancha, la existencia de numeroso material de divulgación sobre la Declaración de Voluntades Anticipadas y las numerosas campañas informativas realizadas sobre este derecho y su ejercicio, los responsables sanitarios asumen que existe un gran desconocimiento por parte de la población a cerca de este documento y su cumplimentación.



Un estudio reciente realizado por profesionales del Área Integrada de Cuenca, bajo el lema ‘Nadie puede morir por mí, nadie tiene que decidir por mí’, desvelaba que un 80 por ciento de los ciudadanos entrevistados no conocía con exactitud qué es la Declaración de Voluntades Anticipadas, mientras que esa misma proporción de profesionales sanitarios consultados sí manifestaba conocer la regulación de este derecho.



Precisamente el Gobierno regional, a través de la Consejería de Sanidad, viene trabajando en la modificación del Decreto 15/2006 de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha para dar respuesta a las necesidades de la sociedad castellano-manchega a través de medidas que faciliten el trámite de inscripción.



La principal novedad de esta modificación lo constituye el incremento sustancial de los lugares para realizar el otorgamiento de la Declaración de Voluntades Anticipadas (DVA) y la tramitación de los documentos, mediante la creación de oficinas habilitadas en centros sanitarios públicos y otros centros autorizados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, acercando y facilitando así a los ciudadanos el ejercicio de este derecho.



Asimismo, este nuevo borrador de Decreto implica otras actuaciones relacionadas con la simplificación de los trámites y la formación a profesionales.



A todo esto se suman diferentes acciones relacionadas con la difusión de la información a los ciudadanos que incluye la puesta en marcha de campañas informativas sobre la importancia y la forma de ejercer este derecho en nuestra Comunidad Autónoma a través de soporte web y redes sociales.



En este sentido, la Consejería de Sanidad ha creado un nuevo espacio en la página web de la Junta, y en el de Sanidad Castilla-La Mancha, donde se ofrece toda la información relacionada con la tramitación de la Declaración de Voluntades Anticipadas a los ciudadanos que puedan estar interesados y quieran realizar la inscripción.