La Diputación termina obras en Galápagos, Matarrubia, Torrebeleña y La Toba

La Diputación de Guadalajara ha finalizado cuatro nuevos proyectos de obra de renovación de redes y pavimentado y arreglo de caminos. Los trabajos han tenido lugar en las localidades de Matarrubia, Torrebeleña, La Toba y Galápagos. Las actuaciones se han desarrollado a través del Servicio de Obras e Infraestructuras de la Institución Provincial que ha destinado un presupuesto total para este fin de 182.600 euros.



En la localidad de Galápagos, la Institución Provincial ha invertido 85.100 euros para la mejora del camino que une Galápagos con la urbanización Montelar. La obra ha consistido en el perfilado y nivelado de la cuneta, la excavación y el compactado del borde del firme existente para la realización de un sobreancho de calzada.



En La Toba, los trabajos se han centrado en la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y cuatro acometidas domiciliaras en la Plaza de la Concordia con posterior pavimentado mediante adoquín de hormigón coloreado y envejecido. En este caso el presupuesto del proyecto ha sido de 40.000 euros.



En el municipio de Matarrubia la obra ejecutada ha consistido en la renovación parcial de la red de abastecimiento de la calle San Roque y posterior pavimentado parcial de la misma calle. Estos trabajos han contado con un presupuesto de 37.500 euros.



En La Toba se ha renovado parcialmente la red de abastecimiento y acometidas domiciliarias de la calle Mayor y calle Santa Teresa con un presupuesto de ejecución para estos trabajos de 20.000 euros.



El diputado responsable del Área, José Ángel Parra, ha visitado las cuatro localidades para comprobar el resultado de los trabajos acometidos a través de los distintos planes de la Institución Provincial.



Precisamente, en una de estas visitas, el diputado ha recordado el papel fundamental de la Institución Provincial, en mayor medida, en las pequeñas poblaciones. “Si no fuera por esta administración, los ayuntamientos pequeños no podrían sufragar obras tan relevantes para sus vecinos como son la renovación de redes de abastecimiento o mejora de calles y caminos”. Por esta razón, ha dicho Parra “es tan importante la misión de la Diputación, que no es otra más que estar cerca de nuestros vecinos y dar solución a las necesidades y problemas de nuestros pueblos”.