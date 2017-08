Las lluvias de estos días no remediarán la falta de agua en los embalses

Noticias relacionadas Entrepeñas podría contener 835 hectómetros si lo dejaran llenarse, pero sólo tiene 88 Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura El catedrático de la Universidad de Sevilla e integrante del Patronato de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), Leandro del Moral, ha señalado este martes, 29 de agosto, que las lluvias de estos días en la Península "no solucionan el déficit de los embalses", aunque "vendrán bien" a los bosques y cultivos de secano.



En declaraciones a Onda Cero, Del Moral ha hecho hincapié en que las precipitaciones de estos días, provocadas por la Depresión Aislada de Niveles Alto (DANA) que está pasando por la Península, "no sirven" para solucionar la sequía hidrológica, y que "debería prolongarse en los próximos meses para que se notara", al tiempo que ha indicado que 2017 es "el segundo consecutivo con precipitaciones por debajo de la media".



"Si comenzáramos en octubre --cuando comienza el siguiente año hidrológico--, un tercer año de lluvias por debajo de la media, entraremos en una situación de sequía preocupante".



Los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, que son las que abastecen agua al Levante a través del Acueducto Tajo-Segura, están en su mínimo histórico, al 10 por ciento de su capacidad total y el agua embalsada no llega al mínimo trasvasable.



El catedrático ha señalado que "es habitual" que los embalses del Júcar y Segura estén en declaración de sequía --una situación que se prolonga desde el año 2015--, pero que la del Duero, que también está con este nivel desde el pasado mes de julio, "es algo excepcional, consecuencia de la escasez de lluvias del invierno pasado".



Según datos de la semana pasada, antes de la situación meteorológica que está descargando agua en gran parte del país, la cuenca del Segura se encontraba al 18,1 por ciento de su capacidad; la del Júcar, al 29 por ciento y, la del Duero, al 36,7 por ciento.



No obstante, en cuanto a la sequía pluviométrica, Del Moral ha explicado que las lluvias "vendrán muy bien" a los bosques, como a los pinares de la sierra de Guadarrama (Madrid), donde han caído alrededor de 60 litros por metro cuadrado, y a los cultivos de secano, como los olivares de Jaén. "Pero también ha caído granizo, así es que habrá que ver cómo afecta" a otros cultivos, como los viñedos, según ha señalado.