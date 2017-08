Los 8 nuevos asesores de Podemos le cuestan 424.000 euros a las arcas públicas de Castilla-La Mancha

Temas relacionados García Molina Inmaculada Herranz Podemos PSOE Castilla-La Mancha Junta de Comunidades La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas tiene previsto aprobar este miércoles la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la contratación de personal eventual al servicio de la vicepresidencia segunda y de la consejera encargada del Plan de Garantías Ciudadanas, nuevos cargos de Podemos.



En total, la Administración de la Junta de Comunidades contará con dos nuevos jefes de gabinete y seis asesores, de libre designación, que supondrán un coste anual para las arcas públicas de 424.116 euros.



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que se opondrá "frontalmente" a esta modificación de la RPT durante la Mesa Sectorial de Personal Funcionario.



CSIF considera que se vulnera el acceso al empleo público dotando de personal, del que no se requiere cualificación, a la vicepresidencia segunda y a la nueva consejera que no cuentan, además, con estructura propia. Es más, cuentan con el mismo número de asesores que las Consejerías de Educación y Sanidad.



"No sólo se rompen los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, sino que las funciones a desempeñar, si son necesarias, pueden acometerlas cualquiera de los 59 asesores con los que ya cuenta la Consejería de Presidencia", señalan desde el sindicato.



En concreto, los dos jefes de gabinete cobrarán 57.000 euros al año y cada uno de los seis asesores 51.686 euros al año (todos ellos son personal eventual de asesoría).