El cariño que no encuentra José Luis Blanco en Guadalajara se lo dan en Ciudad Real

La Plataforma de militantes del PSOE de la provincia de Ciudad Real que apoyaron la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General de la Ejecutiva Federal han denunciado "los insultos que, al dar un paso al frente en calidad de precandidato, está empezando a recibir el compañero y alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco". Desde hace semanas, las reacciones beligerantes han sido notorias sobre todo en Guadalajara y especialmente por parte de militantes con cargos públicos o que ocupan puestos de libre designación.



"Tampoco vamos a permitir los insultos groseros que ya se han producido sobre algunas compañeras diputadas. Es más, seremos los primeros en desterrar y combatir esa terminología impropia y obscena entre compañeros/as socialistas", han advertido.



Luego de avisar de que van a "denunciar las presiones que pretendan ejercer cualquiera de nuestros cargos públicos electos o designados, con abuso de poder manifiesto, en la próxima y probable recogida de avales", dicen "tender la mano cordialmente, como así ya lo hizo Pedro Sánchez, para integrar generosamente a los compañeros de otras posibles opciones, en el caso de que el compañero al que nosotros apoyamos resulte limpia y democráticamente ganador en estas primarias regionales, como así esperamos".



Esperan la retirada de Page

El mismo colectivo de "pedristas" de Ciudad Real ha pedido al actual secretario regional del partido, Emiliano García-Page, que "al haberse comprometido públicamente a ello, si no ganaba la compañera Susana Díaz las primarias federales, cumpla sin duda su palabra y no se presente a la reelección".



Aseguran "respetar todos por igual los principios y valores que conforman las señas de identidad del partido, esto es, libertad, igualdad y solidaridad, y muy especialmente la igualdad de oportunidades en nuestro orden interno", pero piden que en el próximo Comité Regional del domingo se apruebe que "los congresuales en Castilla-La Mancha se guíen por los nuevos estatutos aprobados en el 39º Congreso, es decir, con un 4%-3% en la recogida de avales".



Tras manifestar su "firme compromiso de continuar trabajando, para que ante la próxima convocatoria de primarias y del Congreso Regional en Castilla-La Mancha, se pueda conseguir que la catarsis federal se plasme también en esta tierra en el cambio que es necesario", han defendido que las encuestas de opinión son "unánimes en reconocer que desde la llegada de Pedro Sánchez a Ferraz el PSOE ha crecido varios puntos en intención de voto, y algo similar puede y debe pasar en Castilla-La Mancha".



"Por todo ello necesitamos seguir unidos para desarrollar, si cabe, un mayor esfuerzo y dedicación con el fin de conseguir organizarnos mejor y llegar a todos los afiliados y rincones de nuestra provincia".



"Por ello también estimamos necesario establecer una Comisión Permanente provisional que desarrolle un programa de actuación a través de grupos de trabajo que den cobertura al proyecto político que queremos, con plena transparencia y en colaboración con toda nuestra militancia que así lo desee", prosigue el comunicado en el que expresan "toda su lealtad, siempre que sea igual en justa reciprocidad, con la actual Comisión Ejecutiva Regional y su actual Secretario General".



"Aunque suponemos que el compañero Emiliano García Page, al haberse comprometido públicamente a ello, si no ganaba la compañera Susana Díaz las primarias federales, cumplirá sin duda su palabra y no se presentará a la reelección", han añadido los integrantes de esta plataforma.