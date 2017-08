El candidato de VOX en Guadalajara escribe sobre el Islam y la islamofobia

Noticias relacionadas Manifestación de musulmanes por la Calle Mayor de Guadalajara contra el terrorismo yihadista “Nos sentimos integrados en Guadalajara”, dice el portavoz de los musulmanes que se han manifestado Habrá más medidas de seguridad contra el terrorismo yihadista en las ciudades de Castilla-La Mancha Guadalajara protesta en silencio contra los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils Antonio de Miguel Antón, que fuera candidato de VOX por Guadalajara en el año 2015, ha remitido a LA CRÓNICA DE GUADALAJARA el siguiente texto sobre el Islam y la islamofobia, que reproducimos en su integridad, para conocimiento y eventual debate de los lectores:



El sábado pasado pude ver la manifestación de la comunidad musulmana por las calles de Guadalajara, también seguí la de Barcelona por la televisión nacional. Ayer leí la entrevista en un diario digital al Iman de la mezquita de la paz en la Era del Canario. Hoy veo en las televisiones locales las declaraciones de algunos de estos manifestantes... Y tengo la sensación que se rinde más homenaje al islam y al no odio a los musulmanes que el recuerdo a las víctimas del brutal atentado de Barcelona. Escuchándoles pareciese que todos somos culpables del atentado y que lo que verdaderamente les preocupa es que no crezca la islamofobia en Guadalajara.



Lamentablemente no se ha denunciado a los asesinos con la verdadera intensidad que ese acto atroz lo debería de provocar. El imán de Guadalajara además comenta que los terroristas no tienen nada que ver con el islam, “que son delincuentes de la droga o de peleas o de otras cosas”.



Esto no es cierto, estos asesinos no eran delincuentes y estaban integrados perfectamente en la sociedad catalana. Fueron radicalizados para matar en nombre del islam y de su libro sagrado el Corán y de esa forma imponernos en España su religión, su política, su ideología, sus costumbres y su forma de vida y de organización. Hay que hablar claro y esto es terrorismo yihadista, nada de delincuentes comunes, esto es terrorismo global porque detrás hay una ideología islamista, ya que lo practican en nombre islam.



El Corán es muy claro en algunos puntos y en él se puede leer textualmente que el el creyente no debe hacer amistad ni con judíos ni con cristianos porque puede convertirse en uno de ellos. Que hay que combatir, humillar y matar a los que no crean en Alá y en su libro sagrado. Habla de la inferioridad de la mujer -¿Dónde están las asociaciones feministas para defender esto?- de la poligamia, de la mutilación como castigo. Entiendo que islam no es lo mismo que terrorismo, yo estoy hablando de la ideología del islam, de las fuentes de la ley islámica; evidentemente, 1.600 millones de musulmanes (2 millones en España y 1500 mezquitas) no pueden ser ni malos ni yihadistas, si fuera así no podríamos vivir en el planeta.



Me parece cobarde, hipócrita e incluso miserable la postura que estamos adoptando y aceptando tras el atentado de Barcelona. Me entra un picor de perversión moral que no puedo aguantar. Hay una ausencia de piedad que me da mucho miedo. El islam nunca se integrará en la sociedad occidental. No se puede dialogar con el islam mientras haya versículos violentos en el Corán. No hay libertad religiosa en el islam y su objetivo es conquistar el mundo entero y convertirlo al islam sí o sí, por la fuerza, que es lo que dicen las leyes islámicas. Los musulmanes viven en sus comunidades y nunca se integran. ¿Les parece que si se integran? ¿Tienen ustedes miedo al islam? ¿A los musulmanes? ¿Es usted islamofobo por tenerlo, por declararlo abiertamente?