“Insultos y poca chicha”: Así define Orlena de Miguel el proceso para los presupuestos regionales

En declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, De Miguel ha criticado que no se haya abordado "lo interesante" de una tramitación de este tipo, al tiempo que ha afeado que "se haya habilitado el mes de agosto para insultarse unos a otros y para presentar deprisa y corriendo un presupuesto sin escuchar nada a la oposición".



Un texto legislativo que además "no trae grandes diferencias con respecto a lo que se rechazó en el mes de abril", y que como única "novedad" incluye "una Vicepresidencia para Podemos y una Consejería que no sabemos qué va a hacer más allá de coordinar lo ya coordinado", sendos órganos que "costarán medio millón al año en asesores".



"Ha sido un cambalache y las cuentas no traen nada nuevo ni mejorado para los ciudadanos de Castilla-La Mancha", ha afirmado la líder de la formación naranja, quien también ha tenido reproches para los diputados 'populares' por "su actitud de niño enfadado que sólo quiere destruir". "No creo que tengamos que pagar a los parlamentarios por que vayan a pelearse a las Cortes".



Su particular "reparto de culpa" va "a partes iguales" entre las tres formaciones con representación en las Cortes castellano-manchegas. Así, por un lado ha lamentado que PSOE y Podemos "hayan sacado el documento sin cambiar nada cuando al principio de la negociación se dijo que iba a escuchar a la oposición, pero se ha limitado a la bronca y a expulsar diputados"; y por otro, ha criticado al PP que "en vez de defender con firmeza sus enmiendas haya entrado al trapo de descalificaciones y tonterías".