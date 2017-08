El Gobierno regional ya empieza a preparar los presupuestos de 2018, pendientes aún los de 2017

Temas relacionados Castilla-La Mancha Cortes de Castilla-La Mancha Junta de Comunidades La Comisión Técnica Delegada de Coordinación Presupuestaria se ha reunido para comenzar a coordinar el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018.



Este órgano de carácter técnico ha estado presidido por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y ha servido para que los equipos técnicos de las diferentes consejerías del Gobierno regional conozcan la información de la que se dispone hasta el momento de cara a elaborar los presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo ejercicio, ha informado la Junta en nota de prensa.



En este sentido, durante la reunión, a la que han acudido los secretarios generales de las diferentes consejerías del Gobierno regional, se ha informado sobre el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018.



Además, tal como acordó el Consejo de Gobierno en su reunión de la pasada semana, el conocido como techo de gasto ascenderá en 2018 a 6.159,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1 por ciento respecto al límite de gasto no financiero definitivo del año 2017.



El límite de gasto no financiero de los Presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo año debe ser ahora aprobado por las Cortes regionales.



Con la reunión de la Comisión Técnica Delegada de Coordinación Presupuestaria el Gobierno regional continúa avanzando en el proceso de elaboración de las cuentas de 2018, al que se dio el pistoletazo de salida la pasada semana con los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno y que deberá concluir con la entrada en vigor de los presupuestos el próximo 1 de enero.



QUÉ ES LA COMISIÓN TÉCNICA DELEGADA

El Ejecutivo castellano-manchego creó en febrero de 2016 la Comisión Técnica Delegada, un órgano que tiene entre sus principales objetivos articular la coordinación, ordenación y planificación de las decisiones económico-presupuestarias.

Asimismo, también tiene entre sus finalidades que los presupuestos no sean solo estrictamente rigurosos en su elaboración, sino también en su ejecución, para cumplir así los objetivos de déficit y sostenibilidad financiera.



Está integrada por los secretarios generales de todas las consejerías y del Sescam, por los responsables de recursos humanos de Administración General, Educación y Sanidad, así como por los responsables de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que desarrollan funciones financieras con carácter horizontal en relación al resto de las consejerías y que son los directores generales de Presupuestos; Política Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios y el interventor general.