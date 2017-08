Guarinos no ve en el Presupuesto los nuevos sueldos de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha

Temas relacionados David Llorente García Molina Guarinos Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades La diputada del PP Ana Guarinos ha insistido este jueves hasta en dos ocasiones en exigir explicaciones al Gobierno regional sobre el ajuste presupuestario de las nóminas de los nuevos miembros del Ejecutivo aportados por Podemos --el vicepresidente segundo, José García Molina; la consejera de Plan de Garantías, Inmaculada Herranz; sus respectivos equipos de asesores y un director general de Participación Ciudadana aún por nombrar--; ya que consideran que no está explicado en el Proyecto de Ley de Presupuestos que se está debatiendo en las Cortes castellano-manchegas.



En palabras de Guarinos, no están suficientemente claras las partidas presupuestarias que irán destinadas a tal fin, por lo que hasta en dos turnos de intervención en la defensa de las enmiendas al articulado que su partido mantiene vivas ha cuestionado sobre este extremo al Consejo de Gobierno.



Esta primera parte del debate arrancaba con la intervención del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha sido el primero en comparecer en el pleno y que ha pedido al PP que "tras el espectáculo que han dado durante la tramitación de estos presupuestos, lo mejor que podrían hacer es enmendarse a sí mismos y colaborar a reconstruir la región que destruyeron durante los cuatro pasados años".



"El presupuesto de 2017 es una vuelta de tuerca más en la reconstrucción y es un punto y seguido del presupuesto de 2018, que nos va a permitir estar muy cerca de los objetivos que nos habíamos fijado de recuperar la dignidad y la autoestima de los ciudadanos de Castilla-La Mancha", ha señalado Ruiz Molina durante su intervención, en la que ha subrayado que la actitud del PP se refleja en el refrán "calumnia que algo queda", mientras que el PSOE se basa en el de "las verdades ofenden".



Además, el consejero, que ha criticado que el PP "no trabajara" en la comisión de economía y presupuestos, ha cuestionado por qué "lo que es bueno para un Gobierno no es bueno para otros", en referencia al pacto que ha realizado el Gobierno de España para aprobar los presupuestos y el que se ha alcanzado en Castilla-La Mancha gracia al pacto entre PSOE y Podemos, y que el PP asegura que solo busca "asegurar sillones" en el Ejecutivo.



"Si desde el punto de vista cuantitativo, sus enmiendas alteran el uno por ciento del presupuesto, quiere decir que están de acuerdo con el 99 por ciento restante", ha espetado Ruiz Molina al PP sobre su consideración de las cuentas de la Comunidad Autónoma, las cuales ha afirmado que aumentan "el 4,3 por ciento" el dinero destinado a gasto social a pesar de que, ha afirmado, el Gobierno tiene que pagar "3 millones de euros diarios para pagar los vencimientos de préstamo suscritos por el PP durante la legislatura anterior".