“Pellizcos” parlamentarios en el debate de los Presupuestos regionales

Temas relacionados Guarinos Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha García-Page Tras la intervención de Ruiz Molina, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha pedido la palabra para pedir al presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, que llamara la atención al consejero de Hacienda "por faltar a la verdad" y por "falta de decoro" en su intervención.



"El consejero falta al decoro de un grupo parlamentario y al prestigio de unos diputados elegidos por los ciudadanos, no como él, que ha sido elegido por García-Page", ha dicho Guarinos, quien ha solicitado a la Presidencia de la Cámara que "llame la atención" al titular de Hacienda del mismo modo que lo hace con los diputados.



En este punto, le ha avisado a Ruiz Molina de que no va a "consentir" que "falte a la verdad" diciendo que los diputados del PP no fueron a la Comisión de Presupuestos "a trabajar y a debatir". "Los únicos que hemos trabajado hemos sido nosotros".



El diputado del PP José Manuel Tortosa ha sido el encargado de inaugurar el turno de defensa de las enmiendas al articulado de su Grupo, que se ha realizado de manera individualizada en cuanto a las enmiendas propias después de la renuncia 'popular' a debatir los votos particulares que mantenían en las enmiendas socialistas. Ha gastado gran parte de su turno para criticar a Ruiz Molina en su primera actuación, acusar al PSOE de "dar coces" en el debate y afear a Podemos su entrada en el Gobierno, actuación que ha provocado la primera llamada de atención de la mañana por parte de la Presidencia: "Cíñase a la cuestión", exigía Fernández Vaquero al parlamentario.



Después de que Fernando Mora solventara la respuesta de las dos primeras enmiendas por la vía rápida y gastando menos de un minuto en sendos turnos, ha cogido el testigo 'popular' Ana Guarinos, quien antes de defender su enmienda ha afeado al socialista su falta de "concreción".



Tanto Tortosa como Guarinos están siendo los encargados de defender estas 23 enmiendas, las únicas que previsiblemente se abordarán de manera individualizada, agotando sus respectivos turnos de cinco minutos, mientras que Fernando Mora como defensor del dictamen del Proyecto de Ley es el encargado de dar respuesta por la vía rápida en todos los casos.



Segundo "pellizco"... dirigido a Page

La diputada del PP Cesárea Arnedo ha protagonizado el segundo incidente de la mañana, ya que al subir a defender otra nueva enmienda de su Grupo, ha arrancado su turno pidiendo "un receso" para que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, "pueda regresar" al salón de plenos, criticando que se esté ausentando del mismo cuando interviene el PP.