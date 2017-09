“Misiones pedagógicas con caravanas por la igualdad” en cinco pueblos este fin de semana

Noticias relacionadas La campaña contra las relaciones sexuales forzadas ha llegado a 30.000 jóvenes de la región Temas relacionados Cifuentes Guadalajara (Provincia) Marchamalo Uceda La campaña ‘Sin un sí, es no’, lanzada por el Gobierno regional a través del Instituto de la Mujer para prevenir y concienciar sobre la violación en cita llega este fin de semana a los municipios de Albalate de Zorita, Uceda-Caraquiz, Marchamalo, Cifuentes y Torija.



A estos municipios llegarán las denominadas “misiones pedagógicas con caravanas por la igualdad”, que se situarán en lugares estratégicos y frecuentados por jóvenes de cada una de las localidades, donde se realizarán actividades y se entregarán materiales divulgativos con información y lemas clave de la campaña.



La directora provincial del Instituto de la Mujer, Charo Narro, ha animado a la población joven de estos cinco municipios a participar en la campaña, que se llevará a cabo entre las diez de la noche y la una y media de la madrugada.



Charo Narro, ha destacado que esta campaña surge de la necesidad de alertar sobre la violación en cita, “una de las formas de violencia de género más predominante entre la juventud y por otra parte una de las más silenciadas”, ha afirmado y ha explicado que este tipo de violación se produce en encuentros pactados, con un amigo, un conocido e incluso una ex pareja y en ella la víctima llega a tener incluso la sensación que es ella quien ha propiciado esa situación y se siente culpable y con la obligación de mantener relaciones sexuales aún en contra de su propio deseo. “La campaña quiere dejar claro que sin el consentimiento explícito y claro de la mujer a una relación sexual, es un no”, ha señalado.



“Queremos empoderar a las chicas jóvenes a través de la información, transmitir el mensaje de que no son culpables sino víctimas de una agresión sexual, que siempre tienen el derecho de decir no y de decidir cuándo parar una relación sexual”, ha afirmado Charo Narro, que también ha enumerado otros objetivos de la campaña como son “reprobar los comportamientos de los agresores y potenciar nuevos modelos de masculinidad alejados de los cánones machistas”.