José Luis Blanco: “Estas primarias tienen que estar basadas en la lealtad entre los compañeros”

En entrevista realizada por Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, el alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, sostiene que el PSOE no sólo tiene que trabajar "por recuperar, sino por superar los 24.000 militantes" que ha llegado a tener en la región este partido, aunque en los últimos años, según ha lamentado, "ha perdido 10.000".



Blanco insiste en que para lograr ese objetivo es necesario "abrir las sedes, que tienen que ser centros de reunión, reforzar la figura de los simpatizantes, que son fundamentales y, ante todo, llevar a la práctica las resoluciones del 39º Congreso".



"Tenemos que trabajar entre todos para diseñar un proyecto que nos ilusione primero a nosotros, como partido, para poder ilusionar después a la sociedad de la región".



José Luis Blanco asegura estar "conmovido" por los encuentros que está manteniendo dentro del periodo de "escucha de la militancia" que ha iniciado y que lleva a cabo en las casas del pueblo y en otros espacios de las cinco provincias de la región. Alguna de estas etapas han sido San Clemente, Guadalajara, Bargas, Cañete, Talavera de la Reina y Consuegra, Ciudad Real yAlbacete, además de Toledo.



Confiesa Blanco que estos encuentros, junto a las conversaciones que está manteniendo con compañeros de filas de toda Castilla-La Mancha, están siendo "muy enriquecedores", pues además de conocer las "inquietudes de la gente y qué modelo de partido quiere para el futuro", le están permitiendo "constatar que la corriente de ilusión que se genero con las primarias y que se ratificó en el 39º Congreso del partido, lejos de disiparse se está reforzando".



"La militancia de Castilla-La Mancha merece que demos continuidad al proyecto del PSOE que salió del último Congreso, un modelo más abierto, más participativo, que consulte a los militantes las decisiones importantes, que sea más transparente. En resumen, necesitamos un partido coherente y creíble, cuya palabra tenga valor".



¿Qué hacer con Podemos?

En este punto, se ha referido a la entrada de Podemos en el Gobierno de García-Page y, tras mostrarse partidario de "un acuerdo entre partidos de izquierdas para dar estabilidad" al Ejecutivo castellano-manchego, ha manifestado creer "necesario" haber sometido está decisión a consulta. "Estoy convencido de que --la entrada de Podemos-- es positiva para Castilla-La Mancha y de que la inmensa mayoría de los militantes iban haber votado a favor", ha apuntado.



Afirma que "no va contra nadie"

Luego de asegurar que últimamente no ha tenido conversaciones ni con el secretario federal, Pedro Sánchez, ni con el regional, por quien muestra "lealtad institucional", Blanco ha apuntado que "no es quien" para decir si éste debe continuar liderando el PSOE en la región, después de haber apostado por Susana Diaz.



"Este no es un proceso de primarias contra nadie. Es la máxima expresión de la democracia en el PSOE, para que los militantes puedan votar con libertad", ha abundado el primer edil de Azuqueca de Henares, que quiere trabajar por recuperar a los jóvenes, convencido de que un partido sin la participación y aportación de este sector de la población "no tiene futuro".



De ahí que, además de estar trabajando en un acto con este colectivo --para el que aún no tiene fecha-- pretende elaborar un plan de choque dirigido a ellos, "en el que encuentren respuestas a sus inquietudes".



El escrito de García Bonilla y la lealtad

En si conversación con Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, Blanco también se ha referido al comunicado que militantes de la Agrupación Local Socialista de Azuqueca de Henares, su localidad, han suscrito y difundido esta semana, y en el que le piden que "reconsidere" su decisión de disputarse con García-Page la Secretaría Regional del PSOE, pues consideran necesario seguir apoyando al actual presidente autonómico, "el líder más valorado por la ciudadanía de Castilla-La Mancha".



Blanco ha dicho respetar "profundamente la decisión de los personas que lo han firmado" porque las conoce, al tiempo que ha insistido en que este proceso de primarias "va a estar basado en la lealtad entre compañeros".



"Tenemos que trabajar juntos para decidir cuál es el mejor modelo de partido para representar a toda la sociedad y facilitar que todas los compañeros tengan la posibilidad de participar en las primarias y elegir en libertad", ha concluido.