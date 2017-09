Quiero ocupar el hueco de Peggy Whitson

Temas relacionados Opinión A este paseante le van a quedar pendientes unas cuantas cosas cuando se muera. Una de ellas será, sin duda, ver al Deportivo Guadalajara jugar en Primera División, sobre todo porque ya ni siquiera La Liga se llama así, bautizada cada temporada con el nombre del patrocinador de turno. El vil metal, en cualquier caso, más allá de lo que haya hecho o puedan hacer Retuerta y familia.



Más enjundia tiene otro objetivo imposible: poder dar un paseo espacial. O, al menos, si no de transeúnte galáctico, de inquilino del laboratorio espacial internacional. Alguna parte alícuota tendremos los españoles de toda esa chatarra que nos cincunvoluciona a muchos kilómetros de altura como para reclamar plaza de realquilado. ¡Qué bien se debe estar lejos de todo esto!



Peggy Whitson es una astronauta de la NASA entrada en años y enjuta de carnes. Este sábado ha dado un portazo y ha dejado su plaza libre allá arriba, después de 665 días en órbita, que es lo mismo que 665 días sin hijos que te acucien, perro que te ladre, Montoro que te robe, políticos que te adulen y te engañen, catalanes supremacistas o yihadistas que se inmolen contra tí, elevándote a los cielos sin necesidad de cohete espacial.



Peggy, yo que tú, ya me estaría arrepintiendo. ¿No te has enterado de que en tu patria hay un presidente llamado Trump? El tiempo que estuviste dando vueltas al planeta mira para qué os ha servido, cacho listos. Con lo a gusto y lo protegida que estabas... Verás qué pronto se te quita la sonrisa en cuanto te vayas enterando de lo que vale un peine (según con qué flequillos, que el tó tieso p'arriba de Kim Jong-un también tiene lo suyo).



Y un apunte final, tan científico como el resto de este artículo: a Einstein se le olvidó un argumento más, medible y repetible, empírico total, para demostrar lo relativo que es el tiempo y el espacio.



Verbigracia: coja usted 400 kilómetros hacia arriba y se encontrará en la paz cósmica de la Estación Espacial Internacional, sin más problemas que regular el tránsito intestinal y controlar que las heces no floten por donde no deben. Tome usted, en cambio, 400 kilómetros a ras de tierra desde el centro de ese agujero negro llamado España y se encontrará, a poco descuidado que vaya, con un secesionista periférico en trance de adoctrinarle o repelerle. Más peligroso que un meteorito en trayectoria de choque. Más cercanos todos al federalismo fallido de la Primera República que al paraíso prometido de la Tercera.



Peggy, de verdad, por muy científica que seas, volviendo a la Tierra has demostrado ser una imprudente o una idiota. A tus 57 años, qué mejor que salir corriendo hasta donde la artrosis te acompañe.



Ya que has dejado tu silla y tu litera, me voy para allá. Si te olvidaste de algo, a la vuelta te lo traigo. Pero antes, dime dónde se sacan los billetes...



P.D: Peggy Whitson está casada y ha vuelto con su marido. Definitivamente, no tiene remedio.