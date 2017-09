Podemos ya se busca la puerta de salida nada más entrar en el Gobierno de Castilla-La Mancha

Noticias relacionadas Los 8 nuevos asesores de Podemos le cuestan 424.000 euros a las arcas públicas de Castilla-La Mancha Podemos va aceptando que no van a llegar a tiempo de cambiar la ley electoral para las autonómicas Ya hay presupuestos regionales, con Podemos votando a favor una enmienda del PP Funcionarios para apoyo de los cargos públicos de Podemos en Castilla-La Mancha La 'número dos' de Podemos en Castilla-La Mancha, María Díaz, ha explicitado que si en las labores de Gobierno que ahora desempeña su partido en la Comunidad Autónoma surgieran "impedimentos" por parte del resto de miembros socialistas del Ejecutivo, "sería coherente" abandonar el Consejo de Gobierno "en un plazo razonable" y sin dilatar mucho los plazos.



En una entrevista con Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, ha afirmado que no se trata de una "amenaza" y sí de un punto de vista "coherente", ya que la intención de Podemos pasa por "compartir acción de Gobierno con el PSOE" trabajando "durísimo, como siempre".



"Pero podemos encontrarnos con impedimentos que no nos dejen desarrollar las políticas que hemos venido a gestionar, que son las de transparencia y garantías ciudadanas", ha explicado. "No es que sean líneas rojas, sólo pedimos que se colabore y que se nos dejen gestionar estas políticas sin impedimentos".



Coordinación necesaria entre consejerías

Como ejemplo, ha puesto el acento en que la Consejería que gestionará el Plan de Garantías de la mano de Inmaculada Herranz es un departamento que "tiene que coordinarse con otras consejerías". "Si no hay colaboración por parte del resto, podría ser un impedimento a la hora de implementar nuestras políticas, y ese es el tipo de cuestiones que pueden hacer saltar las alarmas".



Sobre las competencias de esta nueva Consejería, ha puesto el acento en el aspecto más importante de su función será el de gestionar vía ventanilla única toda la concesión de ayudas derivadas del Plan de Garantías, algo que será "clave" para una mejor gestión de las mismas.



Al respecto de las competencias del nuevo vicepresidente segundo del Gobierno autonómico y líder de Podemos, José García Molina, ha detallado que sobre todo participación, transparencia y relaciones con Europa son los tres ejes de sus responsabilidades.



También ha tenido palabras para responder a las críticas por la necesidad de contratar nuevos asesores y personal eventual para cubrir el trabajo que se ha de realizar en los dos departamentos gubernamentales que ahora recaen en manos de Podemos. En este sentido, ha querido dejar claro que poder contar con 8 nuevos colaboradores "no es algo que le corresponda a Podemos, sino a cualquier consejería o vicepresidencia".