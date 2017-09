Trillo acaricia ya sus fiestas: comprueba qué te perderás si no te acercas por allí

Temas relacionados Alcarria Trillo Fiestas Ocio Trillo ya tiene todo listo para disfrutar de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Campo, que se celebrarán del 6 al 10 de septiembre.



El concierto de Maldita Nerea, escogido en votación por las peñas, el 9 de septiembre; la fiesta de los 80, en la noche del jueves 7; el nuevo festival de música Trillo Sound, en la madrugada del 10 de septiembre; o el espectacular circo africano Fekat Circus, como cierre festivo en la tarde del domingo, son las principales novedades de un programa pensado para todos los públicos y en el que no faltarán los actos que año tras año gozan de una gran aceptación, como el concurso de disfraces o el descenso de barcas y estaribeles por el Tajo, ni los eventos taurinos, igualmente del gusto de una buena cantidad de trillanos.



“Tratamos de mantener actividades que gustan y en las que participa la gente con mucha ilusión, pero también buscamos cosas nuevas que puedan tener calado y que amplíen la oferta, para que no parezca que, año tras año, tenemos las mismas fiestas”, explica Marta Pérez, concejala de Festejos en el Consistorio trillano.



Antes de dar inicio a los días grandes con el pregón de peñas, el miércoles próximo, en Trillo ya se vive ambiente festivo y el programa de actividades contempla varias que se desarrollan desde esta misma semana.



Los campeonatos de chinchón, mus y póker han sido los primeros en celebrarse, mientras que el próximo sábado comenzará el torneo de pádel de fiestas y los peques tendrán su tradicional cita con los disfraces, en el que también se divertirán con el espectáculo infantil Los JU.



Ya el domingo, la Asociación UMAT-Batukada Trilamba invitará a todos los trillanos a su jornada de puertas abiertas, en la que muestra de su ritmo, al tiempo que animan a los asistentes a probar sus instrumentos, tratando de captar nuevos aficionados y miembros entre mayores y pequeños.



Comienzan los días grandes

Otro grupo de batukada, en este caso Vianatukada, originado en la vecina pedanía de Viana, será el encargado de poner el ritmo a la llegada de las fiestas, calentando el ambiente previo al pregón de las peñas, que este año será pronunciado por El Desmadre.



Antes, durante toda la mañana del miércoles 6 de septiembre, los niños y jóvenes podrán disfrutar de numerosas actividades que para ellos se organizarán en el frontón y en la calle El Hoyo, donde volverá a instalarse el divertido tobogán acuático de más de 50 metros de longitud, que ya el año pasado fue la auténtica atracción de la jornada.



A las 18.00 horas está previsto que la plaza Mayor acoja, un año más, el pregón y posterior chupinazo que da inicio oficial a las Fiestas de Trillo, dando el pistoletazo de salida a cinco días repletos de diversión y amistad.



El mismo miércoles, ya por la tarde noche, se producirá otra de las novedades del programa, pues el frontón acogerá el Día de Galicia, un espectáculo regional y gastronómico que llega tras la buena acogida que recibió el pasado año la Espicha Popular asturiana. Fuegos artificiales y la orquesta Miami Show darán por concluido el primer día de fiestas.



El jueves 7 de septiembre comenzará con la exhibición y encierro matinal por las calles de varios novillos. Tras un vermú amenizado por mariachis, rocieros y la charanga Buendía, por la tarde el coso trillano de La Isla acogerá un año más el Concurso de Recortes de Trillo, que en esta ocasión alcanza su IX edición tomando un cariz internacional, pues se disputará por comunidades, con los mejores recortadores de Castilla-La Mancha y Valencia junto a un grupo mixto formado por recortadores de Portugal y Francia.



Cuatro imponentes toros cuatreños de Jose Luis Pereda, adquiridos en la finca de Andrea Ochaíta de Cifuentes, protagonizarán esta novena edición del certamen, siendo Rumboso el elegido por la Comisión de Festejos para la gran final. Además, el espectáculo quedará completo con la participación de las Damas del Recorte al completo, que llegarán a Trillo para recortar, quebrar y saltar un novillo de José Luis Pereda a modo de exhibición.



La típica cena de peñas, tras la misa y procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen del Campo, una fiesta de los 80 y la orquesta Reto darán por terminada la segunda jornada festiva.



El Día de la Virgen, el 8 de septiembre, es para los trillanos el día grande de sus fiestas patronales, y acuden a la ermita de la patrona, donde se celebrará su tradicional misa y posterior procesión, no sin que previamente, a primera hora de la mañana, sea trasladada en romería desde la iglesia parroquial, un acto muy emotivo que también es del gusto y devoción de numerosos fieles.



Tras disfrutar de toda la mañana en el entorno natural que brinda la ermita, por la tarde tendrá lugar el tradicional encierro por el campo, con salida en la ermita de San Martín.



Los fuegos artificiales y un desfile al ritmo de la batukada Trilamba hasta la plaza de toros serán el preludio de la celebración del concurso de disfraces, que año tras año sorprende por el derroche de creatividad e imaginación de las peñas participantes. Al término del concurso, la orquesta Crazy Monkeys amenizará musicalmente la noche hasta bien entrada la madrugada.



Tras un intenso viernes, el sábado no quedará atrás en actividad. Después del encierro matutino y un pequeño encierro infantil con becerros, la ribera del Tajo se llenará de barcas y estaribeles preparados para surcar las escasas aguas del Tajo, río abajo, hasta la zona de La Isla. Este concurso se ha convertido en otro de los hitos de las fiestas de Trillo y también goza de una gran popularidad entre las peñas, que disfrutan del evento al máximo y con mucho humor.



Por la tarde, la plaza de toros La Isla albergará una novillada y, ya por la noche, el concierto de Maldita Nerea hará sonar los temas de su último disco, Bailarina, en una actuación que se espera multitudinaria, pues además es de carácter gratuito.



Apuesta por otros estilos de música: Festival ‘Trillo Sound’

No terminará ahí la jornada del sábado, pues una de las apuestas de estas fiestas de Trillo 2017 será el festival Trillo Sound, un espectáculo de música, luces y otros efectos especiales que, lejos de ser tan sólo una fiesta de DJ’s -pues en ella se darán cita cinco grandes profesionales-, traerá hasta el municipio una amplia variedad de estilos de música que buscarán complacer a distintas franjas de público. Desde la más comercial, la pachanga, al actualmente rey reggaetón, pasando por la música electrónica y culminando con lo mejor del panorama EDM actual, dance y techno. “Se trata de una alternativa al ya asentado y consolidado Rock in Trillo de julio, que tanto gusta en esta zona, tratando de ofrecer gusto también a otros públicos y estilos musicales”, explica la concejala de Festejos. Durante el transcurso del festival, se repartirán monturas de gafas y se realizarán divertidas fotografías de los asistentes que luego serán colgadas a través de distintos canales y redes sociales.



Las fiestas de Trillo terminarán el domingo y lo harán por todo lo alto, pues lo harán a base de las acrobacias, saltos y energía del circo africano Fekat Circus, que traerán hasta la plaza Mayor su espectáculo lleno de magia y vida al igual que sus países de origen, Etiopía y Kenia.



Culminarán así cinco días de fiesta que Marta Pérez espera y desea que se desarrollen dentro de la tranquilidad posible, sin incidentes y en un clima de colaboración, participación y diversión.