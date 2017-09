El Ayuntamiento de Guadalajara ayudará a pagar mochilas, uniformes y otro material escolar

Temas relacionados Colegios Educación Alfonso Esteban Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento sacará una convocatoria para la concesión de ayudas de apoyo a la educación, una nueva línea de ayudas que se suma a las importantes políticas de apoyo a la familia que ya desarrolla el consistorio.



A través de esta convocatoria, que ha sido aprobada este 5 de septiembre por la Junta de Gobierno Local, las familias de Guadalajara podrán recibir subvenciones para la compra de material no curricular. Esto incluye la adquisición de mochilas, estuches, material de papelería y también uniformes escolares y ropa deportiva escolar. No serán objeto de esta subvención el material denominado curricular, como los libros de texto, atlas, mapas, diccionarios, enciclopedias o libros de lectura, dado que el mismo corresponde a la administración que tiene las competencias en materia de Educación, que es la Junta de Comunidades.



Antonio Román, que ha estado acompañado del teniente de alcalde, Alfonso Esteban, y de la concejala de Educación, Carmen Heredia, ha destacado la importancia de una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Guadalajara pretende apoyar económicamente a los padres y madres de la ciudad en el esfuerzo económico que deben realizar al comienzo del curso.



A este fin, el Ayuntamiento destinará la cantidad de 40.000 euros, ampliables hasta 150.000 euros en función de las solicitudes recibidas. Se trata de una cuantía "muy importante", según la definido, que se distribuirá entre las siguientes etapas: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachiller, ciclos de grados formativos y estudios universitarios.



¿Quién puede recibir este dinero?

Podrán beneficiarse de estas ayudas, las personas físicas pertenecientes a familias empadronadas en Guadalajara con una antigüedad mínima de 12 meses, que estén matriculados durante el curso 2017/2018 en centros educativos sostenidos con fondos públicos, es decir, centros públicos y centros concertados.



Aunque para su concesión se tendrán en cuenta criterios como la renta per cápita de la unidad familiar, si se es familia numerosa o monoparental, si se ha sido víctima de violencia de género o si la familia tiene hijos con discapacidad, a través de esta convocatoria el Ayuntamiento confía en llegar a "un amplio espectro de familias de Guadalajara".



En cuanto a la cuantía de las ayudas, señalar que:

- Para el segundo ciclo de educación infantil será de hasta 100 euros por curso escolar y por miembro de la unidad familiar para la compra de material escolar.

- Para el ciclo de educación primaria y secundaria, también será de hasta 100 euros.

- Para bachillerato y/o ciclos formativos de grado medio y superior: hasta 200 euros.

- Para estudios universitarios: La cuantía será de hasta 300 euros para jóvenes estudiantes de nuestra ciudad con edades comprendidas entre los 18 y 25 años, que cursen sus estudios universitarios y que estén empadronados en Guadalajara. En este caso, también se aplicarán criterios de excelencia, valorándose las calificaciones.



El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Podrán presentarse en la unidad de Información y Registro de la Plaza Mayor y en el del Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitián”.



Antonio Román ha reiterado que “el Ayuntamiento de Guadalajara es consciente de la carga que supone para muchos hogares el inicio del curso escolar. Por eso, queremos contribuir a aliviarla en la medida de nuestras posibilidades. Somos conscientes de que una formación integral del individuo es imprescindible para construir una sociedad respetuosa. Y eso requiere el apoyo y la protección de los poderes públicos”.