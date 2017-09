José Luis Blanco se proclama a sí mismo como “candidato de la militancia” socialista

Temas relacionados José Luis Blanco PSOE Azuqueca de Henares García-Page El alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, ha formalizado su precandidatura para optar a tomar el mando del PSOE castellano-manchego, arropado por una veintena de militantes --entre los más destacados, los alcaldes de La Gineta y Noblejas y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara-- en un acto en el que se ha erigido como el "líder" del "proyecto de la militancia".



En declaraciones a los medios después de convertirse oficialmente en precandidato, Blanco ha justificado su paso adelante para buscar "dar respuesta a una inquietud" entre la militancia, y asegura haber tomado la decisión "tras varias reuniones y encuentros" donde ha realizado un "diagnóstico" que le ha llevado a la conclusión de la necesidad de "remodelar" el partido.



Ha circunscrito en tres ejes esta decisión, empezando por la convicción de que "la región se merece un modelo de partido de renovación, de cambio, que tenga continuidad con lo que se aprobó en el 39º Congreso Federal".



El segundo engranaje de su decisión pasa por la idea de que la elección de Pedro Sánchez para dirigir Ferraz "no fue el final de un camino, sino el inicio de un proceso".



Como tercer punto, Blanco ha considerado como una "necesidad" conseguir acercar a los jóvenes al partido. "O somos capaces de hacer un proyecto con los jóvenes cerca, o no tendremos futuro".



Avales pendientes

José Luis Blanco ha avanzado que a partir de este mismo miércoles comienza su proceso de recogida de avales, y se ha mostrado convencido de conseguir que el 10 por ciento de la militancia apoye su apuesta, si bien ha apuntado que hubiera preferido que el porcentaje exigido fuera "menor" para poder dar más oportunidades a otros candidatos.



"Para mí, es un verdadero honor liderar el proyecto de la militancia del PSOE en Castilla-La Mancha", ha dicho Blanco, quien ha propuesto fomentar dentro del partido la figura de los simpatizantes ante el notable descenso de militantes.



Igualmente, ha pedido no "confundir" el proceso orgánico que ahora se inicia en el PSOE regional con el momento institucional, añadiendo que más allá de querer liderar el partido, sus expectativa políticas se cumplieron en junio de 2015 cuando fue elegido alcalde de Azuqueca de Henares.



Sin contacto con Page ni con Pedro Sánchez

Blanco ha desvelado que el pasado viernes intentó contactar tanto con Pedro Sánchez como con Emiliano García-Page para comunicarle la decisión, algo que hizo "por lealtad institucional", si bien "no fue posible mantener conversación" con ellos.



El primer edil azudense ha pedido que el proceso que ahora empieza se realice "con el máximo respeto" entre todas las partes, al tiempo que ha solicitado a García-Page que dé por finalizado su tiempo de reflexión para tomar la decisión de presentarse. "Entendemos la reflexión, pero no entendemos los silencios. Es el momento de dar un paso y responsabilizarse".